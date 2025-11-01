Apelso: Mi novemberre várjuk a Mikulást
"A 2025-ös év eddig igen változékonyan zajlott, a tavaszi nemzetközi kereskedelempolitikai villongásokat az ősz második felében már felváltották inkább a megállapodás felé közelítő lépések. Október végén az amerikai és a kínai elnök leültek egymással tárgyalni, és az előtte lévő kölcsönös fenyegetések közül a gazdasági szempontból legrosszabb forgatókönyvek lekerültek a napirendről. A találkozót követően a két elnök megegyezett egymással, hogy az USA és Kína között zajló kereskedelmi háborút felfüggesztik. Kína nem akadályozza a ritkaföldfémek exportját az USA felé, míg az Egyesült Államok felére csökkenti a kínai termékekre vonatkozó vámokat. A befektetők örömmel nyugtázták a fejleményeket, és a részvénypiac pozitívan reagált a hírekre.
Az értékpapír piacokon már bonmont-ként használt kifejezés a Mikulás rally. Ez röviden annyit jelent, hogy a nemzetközi részvénypiacokon már egy jó ideje megfigyelt esemény, hogy december elejéhez közeledve a piaci hangulat mindig inkább optimistább, azaz a részvényárak általában emelkednek ilyenkor. A fent említett megállapodáson túl az is kedvezett a részvénypiacoknak, hogy a nagy amerikai technológiai vállalatok jelentései inkább kedvezőbb számokat tükröztek, így a számokból az USA gazdasági visszaesését kevésbé lehetett kiolvasni. Ráadásul, az amerikai jegybank tovább mérsékelte irányadó kamatsávját, és a FED mérlegfőösszeg jelentős csökkentésének leállítása is inkább pozitív hír volt. Bár az amerikai kormányzati adatközlések az állami leállások miatt hiányoznak, ezek a hírek elegendőek voltak ahhoz, a befektetők inkább a pozitívumokat lássák.
A nemzetközi hírek tekintetében ezt a fajta lendületet mi elég erősnek látjuk, ezért arra számítunk, hogy idén novemberben is emelkedő részvényárakat látunk, leginkább a fejlett piacokon. Ezt támogathatja, hogy enyhén, de Európából is kedvezőbb GDP növekedési számok láttak napvilágot október végén, és ha Kína szigora az EU-val szemben is enyhül, az az öreg kontinens piacaira igen kedvező hatással lehet. Ezek miatt megemeljük ebben a hónapban a nemzetközi részvénykitettségünket a pénzpiaci eszközök terhére.
A magyar eszközök tekintetében viszont inkább óvatosabbak volnánk továbbra is, és ezért azok kisebb hangsúllyal jelennek meg a modellportfóliónkban. Az okok között az igen gyenge hazai gazdasági növekedés (0,0% negyedév/negyedév, 0,6% év/év - 2025 harmadik negyedévében), a költségvetési hiány többszöri emelése, a beruházások beszakadása szerepel leginkább. Valamint a választások közelsége is többször jelentette korábban, hogy a kevésbé piacbarátabb fiskális politika kerül előtérbe a döntéshozatal során. Így a hazai kötvényeknél és a forintnál is inkább kisebb súlyokat vállalunk az év elejéhez képest."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 35%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 20%
- Egyéb devizás kitettség: 5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
