Equilor Alapkezelő: AI lufi vagy megalapozott növekedés
"Októberben tovább folytatódott a részvény-áremelkedés az USA-ban, amelynek számos mozgatója volt: a mesterséges intelligencia szektor körüli felfokozott várakozás, a várható amerikai kamatcsökkentés, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és potenciálisan a FED mérlegének szinten tartása, azaz az újrainduló kötvényvásárlások. A nagy kapitalizációjú tech-részvények ralija 6%-kal tolta fel a Nasdaq indexet, míg az arany árfolyama a 4400 dolláros csúcs után 10%-kal korrigált lefelé. Az EURUSD szűk sávban 1,1650 körül ingadozott, 10 éves államkötvény hozama pedig letört a kulcsfontosságú 4,00% szint alá.
A nyugat-európai részvénypiacok mérsékelt 2-3%-os emelkedéssel zártak, míg a kelet-európai indexek 4-8%-kal kerültek feljebb. Az EKB elérte a kamatcsökkentési ciklus alját és várhatóan két évig nem fog az alapkamathoz nyúlni. A 10 éves Bund hozamának is sikerült 7 bázisponttal lejjebb zárnia októberben.
A magyar eszközök erősödése folytatódott a BUX csaknem 8-kal került feljebb, míg az EURHUF ismét a 388,00-as szintet próbálja áttörni lefelé. A jövő évi választások kapcsán újabb hangulatjavító intézkedések láttak napvilágot, mint a 14. havi nyugdíj, de a megvalósítást az előző intézkedésekhez hasonlóan több évre eltolva képzeli a kormány, így nem lesz sokkszerű romlás a költségvetésben.
A modell portfólió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 40%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 25%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket
A vezeték évente akár 3 millió tonna kerozint szállított.
Mindent elsöprő háborúra készül Donald Trump? – Megszólalt a szakértő
Évtizedek óta nem történt hasonló.
Csomagtartóból árultak Picasso-hamisítványokat – Néha még múzeumok is bedőlnek a csalóknak
Rembrandt-, Frida Kahlo-„műveket” is próbált eladni a most lebukott banda.
Szorult helyzetben a Fed: kétfelé kell egyszerre figyelni
Nem egyezik a döntéshozók véleménye.
Eddig nem jól tudtuk, mi volt a német gazdasági csoda alapja?
Két új könyv szembemegy az eddigi hagyományos értelmezéssel.
Mire lenne szükség Magyarországon a növekedési szintlépéshez?
A külföldi működőtőke kiszolgálására épülő modell helyett technológia-létrehozó gazdaságot kellene kiépíteni.
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod