Equilor Alapkezelő: AI lufi vagy megalapozott növekedés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható:
"Októberben tovább folytatódott a részvény-áremelkedés az USA-ban, amelynek számos mozgatója volt: a mesterséges intelligencia szektor körüli felfokozott várakozás, a várható amerikai kamatcsökkentés, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és potenciálisan a FED mérlegének szinten tartása, azaz az újrainduló kötvényvásárlások. A nagy kapitalizációjú tech-részvények ralija 6%-kal tolta fel a Nasdaq indexet, míg az arany árfolyama a 4400 dolláros csúcs után 10%-kal korrigált lefelé. Az EURUSD szűk sávban 1,1650 körül ingadozott, 10 éves államkötvény hozama pedig letört a kulcsfontosságú 4,00% szint alá.

A nyugat-európai részvénypiacok mérsékelt 2-3%-os emelkedéssel zártak, míg a kelet-európai indexek 4-8%-kal kerültek feljebb. Az EKB elérte a kamatcsökkentési ciklus alját és várhatóan két évig nem fog az alapkamathoz nyúlni. A 10 éves Bund hozamának is sikerült 7 bázisponttal lejjebb zárnia októberben.

A magyar eszközök erősödése folytatódott a BUX csaknem 8-kal került feljebb, míg az EURHUF ismét a 388,00-as szintet próbálja áttörni lefelé. A jövő évi választások kapcsán újabb hangulatjavító intézkedések láttak napvilágot, mint a 14. havi nyugdíj, de a megvalósítást az előző intézkedésekhez hasonlóan több évre eltolva képzeli a kormány, így nem lesz sokkszerű romlás a költségvetésben.

A modell portfólió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 40%
  • EUR kitettség: 35%
  • USD kitettség: 25%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

