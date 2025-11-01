Eurizon: decemberben folytatódni fog a FED kamatcsökkentés

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"A héten (44. hét) két piacbefolyásoló eseményt, a FED kamatmeghatározó ülését és a Trump – Hszi Csin-ping csúcstalálkozót várta a tőkepiac, alapvetően bizakodóan és jó hangulatban. Az elnökök találkozója nem okozott csalódást, mivel a korábban kilátásba helyezett vámtarifákat csökkentették, és az egyéb kereskedelmi akadályokat is „visszabontották”. Rövid távon a kölcsönös kiszolgáltatottság miatt nem is várható a kereskedelmi háború valós, konkrét tetteket is jelentő kiéleződése. A FED is tovább lazított, azonban a várakozásoknál héjább kommenttel, ami a kötvények és a következő kamatvágások árazásában meg is látszódott, és a részvénypiac is iránykereső azóta.

A FED főleg a bizonytalanságot hangoztatta a kormányzati leállás okozta adathiány miatt, vagyis a kamatdöntés nem adatalapú volt, hanem inkább kockázatminimalizáló. Ezt a gondolatot vitte tovább Powell elnök a sajtótájékoztatón azzal, hogy a decemberi kamatvágás egyáltalán nem biztos, az az adatoktól függ majd.

Ha az egynapos eseményektől hátrébb lépünk, akkor mi lassuló gazdaságot, romló munkaerőpiacot, és ezekből következően kisebb felfelé mutató kockázatot hordozó inflációs képet látunk az USA-ban, ami alapján továbbra is azt gondoljuk, hogy decemberben folytatódni fog a FED kamatcsökkentés. A viszonylag impozáns második és harmadik negyedéves USA GDP adatokat (3,8% és 3,3%) ugyanis torzítja a tartós fogyasztási cikkek beszerzésének előre hozatala a vámok miatt, valamint a készletek és a nettó kereskedelem volatilitása. Ebben az esetben jobb mérőszámnak gondoljuk az ilyen torzításoktól mentes hangulati indexeket (ISM, PMI) vizsgálni, amik nem sokkal vannak 50 pont fellett, így inkább a soft landing forgatókönyveket valószínűsítik. Ugyanezekben a mérésekben a foglalkoztatási komponensek már inkább 50 pont alatt vannak, vagyis itt erősebb visszaesés látható.

Ez a kép várakozásunk szerint csak pont annyira mutat lassuló gazdaságot, ami támogatja a FED lazítási ciklusát, azonban nem fogja elbizonytalanítani a részvénypiacokat. A részvénypiacok makro oldalon élvezhetik a FED put-ot, a kereskedelmi háború lecsendesedését, az adók csökkentését, a laza költségvetési politikákat és a lazább pénzügyi kondíciókat, mikro oldalon pedig a jó vállalati eredményeket és az MI capex és egyéb hatásait (Európában egyébként a jegybanki put már negatív reálkamatot eredményez, ami tovább hajtja a befektetőket a részvények felé (ez a „there is no alternative, vagyis TINA” jelenség)).

A fentiek és az általában erősebb év végi időszak miatt továbbra is tartjuk a portfóliónk kockázatvállaló, részvénytúlsúlyos összetételét."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 17%

EUR kitettség: 48%

USD kitettség: 26%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

