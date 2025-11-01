Gránit: a régiós részvénypiacok jól teljesítettek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható:

"A hónap eleji újabb, pár napos USA-Kína vámháborúval fenyegető csörte után (Donald Trump 100 százalékos vámokról szóló posztjai) a hónap utolsó előtti napja már a kínai-amerikai közeledésről szólt, így folytatódott a részvénypiacok emelkedése, ezzel több indexben új történelmi csúcsot elérve a hónap végéhez közeledve. Érdemi erősödést a dollár továbbra sem tudott mutatni az euróval szemben.

Az amerikai kormányzati leállás miatti „adathiány” megnehezíti a Fed döntéshozóit a két mandátum – a teljes foglalkoztatottság és az inflációs cél – közötti egyensúlyozásban. A munkaerőpiaci lassulás mellett a GDP-várakozások erősek, a vállalati profitok továbbra is jók, az infláció viszont ragadósnak tűnik. A Fed a szerdai kamatvágás mellett a mennyiségi szigorítás befejezéséről döntött, azonban Jerome Powell Fed-elnök a piaci árazással szemben nem köteleződött el teljesen a decemberi kamatvágás mellett.

Az arany árfolyamában a hónap során jelentős korrekciót láthattunk. A kínai-amerikai közeledés inkább gyengítheti a nemesfém árfolyamát, azonban további fundamentális okot egyelőre nehéz találni az esésre; valószínűleg a befektetői pozicionáltság volt már túlfeszített.

A forintot továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája és kommunikációja, valamint a carry-trade befektetők. A hónap elején a kormányzat felől érkező monetáris politikát érintő kommentárok után pár forintot gyengült az euróval szemben, majd a hónap végére visszatért a szeptember végi 388-as EURHUF-szintre. A magyar kötvényhozamok szeptember után októberben is tudtak csökkenni. A hónap során a régiós részvénypiacok is jól teljesítettek, a BUX index a szeptemberi korrekció után újra történelmi csúcs közelében mozog.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 7%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

