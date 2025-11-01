Gránit: a régiós részvénypiacok jól teljesítettek
"A hónap eleji újabb, pár napos USA-Kína vámháborúval fenyegető csörte után (Donald Trump 100 százalékos vámokról szóló posztjai) a hónap utolsó előtti napja már a kínai-amerikai közeledésről szólt, így folytatódott a részvénypiacok emelkedése, ezzel több indexben új történelmi csúcsot elérve a hónap végéhez közeledve. Érdemi erősödést a dollár továbbra sem tudott mutatni az euróval szemben.
Az amerikai kormányzati leállás miatti „adathiány” megnehezíti a Fed döntéshozóit a két mandátum – a teljes foglalkoztatottság és az inflációs cél – közötti egyensúlyozásban. A munkaerőpiaci lassulás mellett a GDP-várakozások erősek, a vállalati profitok továbbra is jók, az infláció viszont ragadósnak tűnik. A Fed a szerdai kamatvágás mellett a mennyiségi szigorítás befejezéséről döntött, azonban Jerome Powell Fed-elnök a piaci árazással szemben nem köteleződött el teljesen a decemberi kamatvágás mellett.
Az arany árfolyamában a hónap során jelentős korrekciót láthattunk. A kínai-amerikai közeledés inkább gyengítheti a nemesfém árfolyamát, azonban további fundamentális okot egyelőre nehéz találni az esésre; valószínűleg a befektetői pozicionáltság volt már túlfeszített.
A forintot továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája és kommunikációja, valamint a carry-trade befektetők. A hónap elején a kormányzat felől érkező monetáris politikát érintő kommentárok után pár forintot gyengült az euróval szemben, majd a hónap végére visszatért a szeptember végi 388-as EURHUF-szintre. A magyar kötvényhozamok szeptember után októberben is tudtak csökkenni. A hónap során a régiós részvénypiacok is jól teljesítettek, a BUX index a szeptemberi korrekció után újra történelmi csúcs közelében mozog.
A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 83%
- EUR kitettség: 7%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
