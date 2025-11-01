  • Megjelenítés
Befektetés

Gránit: a régiós részvénypiacok jól teljesítettek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható:

"A hónap eleji újabb, pár napos USA-Kína vámháborúval fenyegető csörte után (Donald Trump 100 százalékos vámokról szóló posztjai) a hónap utolsó előtti napja már a kínai-amerikai közeledésről szólt, így folytatódott a részvénypiacok emelkedése, ezzel több indexben új történelmi csúcsot elérve a hónap végéhez közeledve. Érdemi erősödést a dollár továbbra sem tudott mutatni az euróval szemben.

Az amerikai kormányzati leállás miatti „adathiány” megnehezíti a Fed döntéshozóit a két mandátum – a teljes foglalkoztatottság és az inflációs cél – közötti egyensúlyozásban. A munkaerőpiaci lassulás mellett a GDP-várakozások erősek, a vállalati profitok továbbra is jók, az infláció viszont ragadósnak tűnik. A Fed a szerdai kamatvágás mellett a mennyiségi szigorítás befejezéséről döntött, azonban Jerome Powell Fed-elnök a piaci árazással szemben nem köteleződött el teljesen a decemberi kamatvágás mellett.

Az arany árfolyamában a hónap során jelentős korrekciót láthattunk. A kínai-amerikai közeledés inkább gyengítheti a nemesfém árfolyamát, azonban további fundamentális okot egyelőre nehéz találni az esésre; valószínűleg a befektetői pozicionáltság volt már túlfeszített.

A forintot továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája és kommunikációja, valamint a carry-trade befektetők. A hónap elején a kormányzat felől érkező monetáris politikát érintő kommentárok után pár forintot gyengült az euróval szemben, majd a hónap végére visszatért a szeptember végi 388-as EURHUF-szintre. A magyar kötvényhozamok szeptember után októberben is tudtak csökkenni. A hónap során a régiós részvénypiacok is jól teljesítettek, a BUX index a szeptemberi korrekció után újra történelmi csúcs közelében mozog.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 83%
  • EUR kitettség: 7%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-682530863
Befektetés
OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?
Pénzcentrum
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility