Hold: ijesztő, de tényleg nehéz elképzelni, hogy ne tőzsdei emelkedés jöjjön
"A változás:
Még a változásban sincs változás... Most már nehéz elképzelni, hogy év végéig ne emelkedés legyen a fejlett piacokon, ami ijesztő ugyan, de tényleg nehéz elképzelni. Ennek eredményeképpen a fejlett piaci kitettséget növelném, valamint a kriptot, azaz a digitális aranyat, ami még nem vett részt az arany rallyban. Forintot is lehetne venni a hangulatra, de ott túl nagy a downside risk, az upside pedig nagyon kicsi, úgyhogy maradok devizában.
Ami változatlan:
Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: pl. telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 0%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 35%
- Egyéb devizás kitettség: 30%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kimozdulna a napokban? Jobban teszi, ha holnapra időzíti – Mutatjuk az időjárás-előrejelzést
A megszokottól eltérő időre számíthatunk.
A magyar tank, aminek fel kellett volna vennie a versenyt a T-34-essel – Könnyű harckocsiból próbált meg nehézpáncélost kreálni a honvédség
A haderő gerincét kellett volna adnia a Turánnak.
Lomborg: A klímaváltozás helyett erre a kérdésre kellene fókuszálnia a Világbanknak
A Copenhagen Consensus elnökének írása.
Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt
A turistákra is érvényes.
Szakadék felé száguld a magyar nyugdíjrendszer?
A Nyugdíjguru válasza a Portfolio-n megjelent írásra.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.