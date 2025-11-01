K&H: az amerikai piac drágának számít, de felülsúlyozzuk
"Októberben is kitartott a lendület a részvénypiacokon. Az amerikai gazdaság továbbra is jól tartja magát, a vállalati eredmények összességében várt felett alakultak és a Fed is folytatta kamatcsökkentési ciklusát. A kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások a hónap végére kedvező fordulatot vettek, egyelőre csökkent a valószínűsége egy komolyabb kereskedelmi háborúnak. Emellett pedig az AI sztori is kitartott még, jelentős hátszelet adva a technológiai szektor részvényeinek. Ezzel együtt továbbra is igaz, hogy az amerikai piac drágának számít a várható profitokhoz képest, így bármilyen érdemleges negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a tőzsdék. Az amerikai kötvénypiacon nyugalom honolt október folyamán, a hónap végén a 10 éves amerikai államkötvény-hozamok 4,1% körül alakultak. A hazai kötvénypiacon szintén eseménytelen hónapon vagyunk túl, október végén 6.8% körül állt a 10 éves magyar államkötvények hozama.
A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén némileg a hosszú távú súly felett tartjuk a kitettséget. Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít, míg a Fed újraindította kamatvágási ciklusát, amely kedvezhet a részvénypiacoknak. Régiós szinten felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi- és a technológiai-szegmens papírjait, míg a napi fogyasztási cikkeket előállító- és az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 65%
- EUR kitettség: 8%
- USD kitettség: 20%
- Egyéb devizás kitettség: 7%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
