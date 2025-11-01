  • Megjelenítés
MBH: a fundamentális kép kifejezetten erősnek tűnik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható:
"A részvénypiacok továbbra is “robotpilóta üzemmódban” szárnyalnak mind a fejlett, mind a fejlődő régióban. Alig találni ez alól kivételt. Egyelőre nem hagyja magát elbizonytalanítani a “buy the dip” hangulatban kereskedő tömeg. Az események ebben a rezsimben gyors ütemben váltják egymást, felülírva a rövid távú emlékezetünket, így könnyen lehet az az érzésünk, hogy a negatív hírek már nem néhány napig, hanem csak néhány óráig hatnak. Az AI-láz továbbra is fűti a kockázatvállalási kedvet, ami számos jegybank lazításával is párosult idén. Részben ezek miatt is a fundamentális kép kifejezetten erősnek tűnik mind a profit marzsok, mind az egy részvényre jutó eredmények alapján. Ezzel együtt azonban egy egységnyi profitnak is keményen elkérik az árát főleg a „large cap” szegmensben. Érdemes szelektívnek lenni.

Az optimista jövőképpel szemben az áll, hogy a címlapokon elhangzó nagy bejelentések ellenére a valóságban egyelőre nem sok kézzelfogható dolog történik, az ezzel való szembenézés viszont valószínűleg nem az idei év témája lesz már. Például az USA-ban még mindig nincs megegyezés a költségvetésről, amivel Trump önmaga 2018-19-es 35 napos rekordját döntheti meg néhány nap múlva. Lehet az aktuális helyzet megítélése rossz, de ha a jövőkép mégis szépnek tűnik, akkor a piac jellemzően emelkedni fog. Ebben a környezetben ehhez elég annyi, hogy minden negatív hír mellett ott legyen a pozitív kimenet lehetősége is.

Az optimista hangulattal egyelőre nem érdemes szembe menni, habár a részvénypiaci pozícionáltság magasnak tűnik és a jó hírek lassan, de azért fogynak. Ez rövid távon óvatosságra int minket. Emellett ilyen értékeltségi szinteken a hosszabb távú részvénypiaci hozamok sem túl vonzóak, így érdemes lehet alternatív eszközökben keresni lehetőséget. Ezt érvényesítjük is a portfolió ajánlónkban.

Ugorva a kötvényekre, az október második hetében tapasztalt részvénypiaci megingásra az amerikai és német hosszú kötvények hozamcsökkenéssel reagáltak – ez a természetes viselkedés, amikor a piac kockázatkerülő üzemmódba kapcsol. A részvénypiacok ugyan talpra álltak, a nyomott hozamszintek azonban a FOMC-t megelőző napig fennmaradtak. A konszenzus az volt, hogy a FED gyorsított tempóban fogja csökkenteni az USA meghatározó kamatszintjét. Ebben jött azért némi kiábrándulás a sajtótájékoztatót követően. A globális feltörekvő piaci kötvényhozamok lekövették a fejlett piaci eszközök mozgását.

A hazai piacon a hónap elején másfél százalékot gyengült a forint, mikor a gazdasági kormányzat a sajtóban fejtette ki véleményét az alapkamat szintjéről, de a jegybanki kommunikáció sikeres volt és az EURHUF vissza tudott erősödni. A nemzetközi hangulattal a magyar állampapírok is erősödni tudtak; az év hátralévő részében a technikai tényezők fogják befolyásolni a piacot (banki, biztosítói kereslet, illetve az ÁKK visszafogott kínálata), a mostani szintektől nem számítunk nagy eltérésre."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 80%
  • EUR kitettség: 20%
  • USD kitettség: 0%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

