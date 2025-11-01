OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?

A magyar részvénypiac ismét a figyelem középpontjába került. Miközben sokan még mindig a nemzetközi trendeket követik, a hazai parketten most is akadnak olyan lehetőségek, amelyekkel érdemes számolni. Az OTP továbbra is meghatározó erő, de korántsem az egyetlen szereplő, ahol izgalmas mozgások zajlanak.

A hét utolsó kereskedési napján a BUX ismét felülteljesítette az európai átlagot, miközben a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott pluszban zárni. A bankpapír ezzel történelmi mérföldkőhöz érkezett, hiszen először zárt 32 000 forint felett. A nap másik kiemelt szereplője a 4iG volt, amelynek árfolyama közel 10 százalékot erősödött, miután lezárult a vállalat kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire.

Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan alakulnak a hazai részvénypiaci trendek, és milyen tényezők mozgathatják az árfolyamokat a következő időszakban.

Soron következő online előadásunkon szó lesz arról, hogy:

milyen irányba tart a magyar tőzsde,

hogyan teljesít az OTP és mit jelez ez a piac egészéről,

mely szektorokban vannak még rejtett tartalékok,

hogyan érdemes most gondolkodni befektetőként,

és hol érdemes keresni a következő hozamlehetőségeket.

Ha szeretnéd megérteni, merre tart a magyar piac, és hogyan lehet ebből a legtöbbet kihozni, csatlakozz online előadásunkhoz – ahol feltárulnak a hazai profitlehetőségek kulisszatitkai.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. november 02. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

