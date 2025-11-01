A hét utolsó kereskedési napján a BUX ismét felülteljesítette az európai átlagot, miközben a vezető részvények közül egyedül az OTP tudott pluszban zárni. A bankpapír ezzel történelmi mérföldkőhöz érkezett, hiszen először zárt 32 000 forint felett. A nap másik kiemelt szereplője a 4iG volt, amelynek árfolyama közel 10 százalékot erősödött, miután lezárult a vállalat kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire.
Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan alakulnak a hazai részvénypiaci trendek, és milyen tényezők mozgathatják az árfolyamokat a következő időszakban.
Soron következő online előadásunkon szó lesz arról, hogy:
-
milyen irányba tart a magyar tőzsde,
-
hogyan teljesít az OTP és mit jelez ez a piac egészéről,
-
mely szektorokban vannak még rejtett tartalékok,
-
hogyan érdemes most gondolkodni befektetőként,
-
és hol érdemes keresni a következő hozamlehetőségeket.
Ha szeretnéd megérteni, merre tart a magyar piac, és hogyan lehet ebből a legtöbbet kihozni, csatlakozz online előadásunkhoz – ahol feltárulnak a hazai profitlehetőségek kulisszatitkai.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. november 02. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Baleset volt hajnalban Ferihegynél, itt vannak a részletek
Elesett a ceglédi fővonal.
Egyetlen holland cég miatt kőkemény ütést kap a világ autógyártása
Chiphiányra figyelmeztetnek a nagyvállalatok.
„Még az emberek sem álltak át, hogy az autó is egy kütyü” – A veszély az online térből érkezik
A felokosított utak kockázatairól nem is beszélve.
Magyarország szenved, régiós sereghajtó lett az egykori sikerágazat
A magyar külső kereslet sokkban van.
Kerozinhiány: tovább tartanak a korlátozások a budapesti repülőtéren
A tervezetthez képest egy hetes a csúszás.
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak
Fontos kérdést tisztázott az amerikai elnök.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.