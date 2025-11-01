  • Megjelenítés
OTP: Skizofrén helyzet a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:
"A globális részvénypiacok a szeptember végi minimális megtorpanást maguk mögött hagyva felfelé meneteltek októberben. A hónap közepén a vámháborús félelmek fellángolása hozott egy rövidéletű megingást, ennek csillapodásával azonban mindenkori csúcsaikra emelkedtek az amerikai részvényindexek. A kockázatkereső hangulatot az újraindult FED kamatcsökkentési ciklus, az amerikai-kínai kormányzati viszony látszólagos javulása és (legfőképp) a mesterséges intelligenciát övező mánia támogatta.

Negatív megítélésünk a részvényekről nem változott. Ellentmondásos szituáció áll fenn: egyre többen fogalmazzák meg, hogy buborék lehet a részvénypiacokon, azonban óvatosság helyett inkább növelik kitettségüket attól tartva, hogy lemaradnak az esetleges további emelkedő epizódról. A piaci koncentráció tovább erősödött, a piacvezető cégek súlya évtizedes csúcsot ért el. Az AI beruházások megtérülését övező kétségek előtérbe kerülése ezek árfolyamát érdemben befolyásolná, ami az egész piacot nyomás alá helyezheti. A mostani jelentési szezonban a Metánál már komoly ütést okozott eme aggályok felvetődése, érdemes lesz a későbbiekben is figyelni az ezzel kapcsolatos hírekre. Korábban is írtuk, hogy a szemellenzős befektetői magatartás nem maradhat fenn örökké, így egy kijózanodó epizódra számítva fenntartjuk az alacsony részvénykitettséget.

A hazai kötvényfronton gyülekeznek a viharfelhők a választási évhez közeledve. A bejelentett közalkalmazotti béremelések, újabb nyugdíj juttatások és egyéb belengetett fiskális lazító intézkedések ellenére érdemi negatív reakció egyelőre nem érkezett sem a magyar állampapírpiacra, sem a forintra. Ebben a kedvező nemzetközi hangulatnak lehetett befolyásoló szerepe, a piac immunisnak tűnik a választási költekezéssel szemben. Habár középtávon az aggályaink továbbra is fennállnak, év végéig a kedvező szezonalitásra és várható banki vásárlási kényszerre számítva semleges HGB pozíciót javaslunk. A forintot övező nyugalmat is kifulladás közeli állapotban látjuk, javasoljuk a magasabb devizaarány tartását."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 50%
  • EUR kitettség: 40%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

