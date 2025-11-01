OTP: Skizofrén helyzet a piacokon
"A globális részvénypiacok a szeptember végi minimális megtorpanást maguk mögött hagyva felfelé meneteltek októberben. A hónap közepén a vámháborús félelmek fellángolása hozott egy rövidéletű megingást, ennek csillapodásával azonban mindenkori csúcsaikra emelkedtek az amerikai részvényindexek. A kockázatkereső hangulatot az újraindult FED kamatcsökkentési ciklus, az amerikai-kínai kormányzati viszony látszólagos javulása és (legfőképp) a mesterséges intelligenciát övező mánia támogatta.
Negatív megítélésünk a részvényekről nem változott. Ellentmondásos szituáció áll fenn: egyre többen fogalmazzák meg, hogy buborék lehet a részvénypiacokon, azonban óvatosság helyett inkább növelik kitettségüket attól tartva, hogy lemaradnak az esetleges további emelkedő epizódról. A piaci koncentráció tovább erősödött, a piacvezető cégek súlya évtizedes csúcsot ért el. Az AI beruházások megtérülését övező kétségek előtérbe kerülése ezek árfolyamát érdemben befolyásolná, ami az egész piacot nyomás alá helyezheti. A mostani jelentési szezonban a Metánál már komoly ütést okozott eme aggályok felvetődése, érdemes lesz a későbbiekben is figyelni az ezzel kapcsolatos hírekre. Korábban is írtuk, hogy a szemellenzős befektetői magatartás nem maradhat fenn örökké, így egy kijózanodó epizódra számítva fenntartjuk az alacsony részvénykitettséget.
A hazai kötvényfronton gyülekeznek a viharfelhők a választási évhez közeledve. A bejelentett közalkalmazotti béremelések, újabb nyugdíj juttatások és egyéb belengetett fiskális lazító intézkedések ellenére érdemi negatív reakció egyelőre nem érkezett sem a magyar állampapírpiacra, sem a forintra. Ebben a kedvező nemzetközi hangulatnak lehetett befolyásoló szerepe, a piac immunisnak tűnik a választási költekezéssel szemben. Habár középtávon az aggályaink továbbra is fennállnak, év végéig a kedvező szezonalitásra és várható banki vásárlási kényszerre számítva semleges HGB pozíciót javaslunk. A forintot övező nyugalmat is kifulladás közeli állapotban látjuk, javasoljuk a magasabb devizaarány tartását."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 50%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt
A turistákra is érvényes.
Szakadék felé száguld a magyar nyugdíjrendszer?
A Nyugdíjguru válasza a Portfolio-n megjelent írásra.
Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket
A vezeték évente akár 3 millió tonna kerozint szállított.
Mindent elsöprő háborúra készül Donald Trump? – Megszólalt a szakértő
Évtizedek óta nem történt hasonló.
Csomagtartóból árultak Picasso-hamisítványokat – Néha még múzeumok is bedőlnek a csalóknak
Rembrandt-, Frida Kahlo-„műveket” is próbált eladni a most lebukott banda.
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.