OTP: Skizofrén helyzet a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

"A globális részvénypiacok a szeptember végi minimális megtorpanást maguk mögött hagyva felfelé meneteltek októberben. A hónap közepén a vámháborús félelmek fellángolása hozott egy rövidéletű megingást, ennek csillapodásával azonban mindenkori csúcsaikra emelkedtek az amerikai részvényindexek. A kockázatkereső hangulatot az újraindult FED kamatcsökkentési ciklus, az amerikai-kínai kormányzati viszony látszólagos javulása és (legfőképp) a mesterséges intelligenciát övező mánia támogatta.

Negatív megítélésünk a részvényekről nem változott. Ellentmondásos szituáció áll fenn: egyre többen fogalmazzák meg, hogy buborék lehet a részvénypiacokon, azonban óvatosság helyett inkább növelik kitettségüket attól tartva, hogy lemaradnak az esetleges további emelkedő epizódról. A piaci koncentráció tovább erősödött, a piacvezető cégek súlya évtizedes csúcsot ért el. Az AI beruházások megtérülését övező kétségek előtérbe kerülése ezek árfolyamát érdemben befolyásolná, ami az egész piacot nyomás alá helyezheti. A mostani jelentési szezonban a Metánál már komoly ütést okozott eme aggályok felvetődése, érdemes lesz a későbbiekben is figyelni az ezzel kapcsolatos hírekre. Korábban is írtuk, hogy a szemellenzős befektetői magatartás nem maradhat fenn örökké, így egy kijózanodó epizódra számítva fenntartjuk az alacsony részvénykitettséget.

A hazai kötvényfronton gyülekeznek a viharfelhők a választási évhez közeledve. A bejelentett közalkalmazotti béremelések, újabb nyugdíj juttatások és egyéb belengetett fiskális lazító intézkedések ellenére érdemi negatív reakció egyelőre nem érkezett sem a magyar állampapírpiacra, sem a forintra. Ebben a kedvező nemzetközi hangulatnak lehetett befolyásoló szerepe, a piac immunisnak tűnik a választási költekezéssel szemben. Habár középtávon az aggályaink továbbra is fennállnak, év végéig a kedvező szezonalitásra és várható banki vásárlási kényszerre számítva semleges HGB pozíciót javaslunk. A forintot övező nyugalmat is kifulladás közeli állapotban látjuk, javasoljuk a magasabb devizaarány tartását."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ