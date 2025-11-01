Raiffeisen: a pozitív piaci narratívának kedvez a Fed kamatcsökkentése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Egyre több helyen feszegetik a kérdést, hogy beszélhetünk-e buborékról az amerikai technológiai szektor részvényeiben, és ha igen, mikor durranhat ki. Sok esetben a dotcom-éra analógiája is megjelenik ebben a vitában.

Egyrészről a makrogazdasági környezetben nem látunk óriási sérülékenységeket (bár a munkaerőpiac sokat gyengült az utóbbi évben), a vállalati cash flow-k egészségesek, jelentős többlet képződött a nem pénzügyi cégeknél a kiemelkedő profitábilitás miatt (főleg a nagy technológiai szereplőknél), amit fel lehet használni beruházásokra, így nem túlzott rendszerszintű eladósodottság mellett megy végbe az AI beruházási boom. Abban is bizalom van a vállalatok részéről, hogy ezek a projektek a termelékenység drasztikus növekedésével fognak járni, így megtérülnek majd. A pozitív piaci narratívának kedvez a Fed kamatcsökkentése is, habár az inflációval még lehetnek gondok. Mindez abba az irányba mutat, hogy egyelőre nem kell tartani „kipukkadástól”.

Másrészről óvatosságra intő tény a legnagyobb amerikai vállalatok részvényindexen belüli rekord magas koncentrációja: néhány nagy név húzza felfelé a piacokat, miközben a vállalatok többsége nem tud érdemi növekedést felmutatni. Szintén aggasztó az amerikai lakosság rekord magas részvénypiaci kitettsége, ami sérülékennyé teszi az indexeket a tavaszihoz hasonló gyors esésekre. Végezetül, bár még nem értük el a dotcom-időszakra jellemző extrém magas előretekintő P/E mutatókat (a technológiai szektorban 30 felett vannak az értékek, 2000-ben volt ez meghaladta a 40-et is), bőven a historikus átlag felett vagyunk.

A válasz tehát röviden: az amerikai technológiai részvények (és úgy általában az amerikai részvénypiac összességében) drágák, nagyon erős koncentrációval és magas kisbefektetői kitettséggel, ami veszélyes kombináció. Mindazonáltal eredménytermelő-képességük kiemelkedő és mérlegeik sokkal egészségesebbek, mint az 1990-es évek végén. Ráadásul a piaci narratíva is nagyon erős, amit egyelőre a Fed sem rontott el azzal, hogy csalódást okozott volna a kamatcsökkentésekkel.

Akkor most érdemes még befektetni ezekbe a cégekbe? Ízlés kérdése, ezek a vállalatok valóban az AI-forradalom bajnokaivá válhatnak hosszú távon, viszont 30-40 évnyi várható profitot kifizetni részvényeikért megfontolandó.

A hazai (és régiós), valamint feltörekvő piaci részvényeket az alacsonyabb árazási szorzók miatt előnyben részesítjük az amerikai részvények ellenében. Azt gondoljuk, hogy a feltörekvő piacok alulteljesítése megfordulhat az amerikai piacokkal szemben.

Kötvények tekintetében a rövidebb futamidejű és befektetésre ajánlott kibocsátók papírjait favorizáljuk, a jelenlegi környezetben (magas államadósságok és szűk kockázati felárak) nem vállalnánk túlzott kamat- és hitelkockázatot.

Az aranyban óriási emelkedést követően érdemi korrekció kezdődött, ami rövid távon folytatódhat, ugyanakkor – diverzifikációs szerepe miatt – változatlanul nagy fantáziát látunk benne. Elég csak megnézni, hogy Kína milyen ütemben növeli készleteit, miközben folyamatosan építi le az Egyesült Államok államkötvényeiből álló portfólióját. Korrekció ide vagy oda, a középtávú strukturális tényezők támogatóak. Ugyanez elmondható más nemesfémekre, de a ritkaföldfémekre, illetve a rá épülő nyugati iparágakra is. Utóbbi kapcsán az USA-Kína kereskedelmi megállapodás némi nyugalmat hozhat a piacra, azonban nem változtat azon, hogy Kína bármikor kihasználhatja dominanciáját a ritkaföldfémek piacán és akár zsarolásra is használhatja erős helyzetét. Emiatt az USA-nak (és a nyugati érdekszférának) elemi érdeke a globális ellátási láncok diverzifikálása, a kínai függőség csökkentése.

A forinttal kapcsolatban a kedvezőtlen gazdasági fundamentumok és a politikai tényezők (választási évet övező túlzott fiskális élénkítés kockázata) miatt óvatosak vagyunk. Az ugyanakkor biztató, hogy az MNB már nyíltan nagy hangsúlyt helyez az árfolyam stabilitására. Egy kedvező nemzetközi környezetben ez elég lehet a forint további mérsékelt erősítéséhez / stabilan tartásához, tekintve, hogy a forint kamattöbblete a dollárhoz képest tovább növekedhet az elkövetkező időszakban. A forinttal kapcsolatos bizalmatlanság azonban hosszú évek során alakult ki, így helyreállítani sem lehet egyik hónapról a másikra. Addig is sérülékenyen reagálhat az árfolyam a nemzetközi hangulat változására, valamint a hazai fiskális kockázatokkal kapcsolatos hírekre. Ezért inkább a deviza irányába való diverzifikációt tartjuk helyes döntésnek, elismerve, hogy egy tartós gazdasági irányváltás esetén van felértékelődési potenciál a hazai fizetőeszközben. A magyar kötvényekre optimistábbak vagyunk, bár a költségvetési kockázatok itt is jelentősek, a kockázati prémium megfelelően nagy, hogy ezért kompenzáljon, főképp egy stabil forintárfolyam irányába elkötelezett MNB mellett."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Raiffeisen Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

