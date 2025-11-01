Vakmerő húzás a magyar alapkezelőktől, két kézzel zsákolják a csúcson pörgő részvényeket

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az október végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Megnyugtató fejlemény a piacok számára, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója a kereskedelmi háború jegelését eredményezte – írják októberi ajánlóikban a portfóliómenedzserek. Az alapkezelők képviselői úgy látják, a világgazdaságot meghatározó kereskedelmi háború legrosszabb forgatókönyveit sikerült elkerülni, a részvénypiac pozitívan értékelte ezeket a híreket. A Fed októberben tovább csökkentette a kamatszintet, miközben a mérlegfőösszeg gyors csökkentése sem várható. A kedvező monetáris politikán túl a mesterséges intelligenciába vetett remény is segített abban, hogy új csúcsokat döntsenek a részvényárfolyamok, holott kockázatként értékelhető, hogy a tőzsdeindexeken belül hatalmas a vezető techcégek koncentrációja, míg számos vállalat alig tud növekedni.
A portfóliómenedzserek felhívják a figyelmet: a részvénypiacok általánosságban meglehetősen túlfeszítettek, még ha korrekcióra belátható időn belül nem is számít senki.
Mindezek miatt a fejlett piaci részvények osztálya továbbra is a kedvenc befektetési célpont, amint azt lentebb látni fogjuk.
Európában – Amerikával ellentétben – nem várható kamatcsökkentés, de a kedvezőbb GDP-adatok és a vámháború enyhülése pozitívan hathat a kontinens részvénypiacára is. Októberben a kelet-közép-európai részvények sikeresen felülteljesítették a nyugati országok részvényeit.
Magyarország kapcsán többen is óvatosságra intenek: a gazdasági növekedés gyengén alakul, negyedéves alapon stagnál a GDP a héten megjelent adat szerint. A költségvetési hiánycél tartását kockázatok övezik, a választások közeledtével egyre megengedőbb lehet a fiskális politika, gondoljunk csak a nemrégiben kilátásba helyezett 14. havi nyugdíj koncepciójára.
Mindezek ellenére a forint stabil, 390 alatti szinteken mozog az euróval szemben,
amit a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politikája is támogat, sőt, az amerikai lazítás révén a magyar kamattöbblet a jövőben még növekedhet is.
Az arany kapcsán a portfóliómenedzserek megemlítik, hogy a közelmúltban megdöntött csúcsot nem sikerült megőrizni, 10%-os korrekció következett be, ugyanakkor a jegybanki vásárlások és a diverzifikációs szerep miatt továbbra is lehet fantázia az aranyban.
Az októberi események hatására a portfóliómenedzserek több ponton is jelentősen változtattak az előző havi, a Portfolio által nyomon követett, közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A nemzetközi kötvények alulsúlyozása a korábbi hónaphoz hasonlóan folytatódott, sőt, a pénzpiaci eszközöknél is 1 százalékpontos súlycsökkentés mutatkozott.
Az így felszabadított tőke elsősorban a részvénypiacokra áramlott,
több mint 3 százalékponttal nőtt a részvények súlya a közös modellportfólióban, ebből a magyar részvényeken kívül minden régió profitált, miközben a hazai részvények súlya kissé csökkent. A részvények eszközosztályán túl a magyar kötvények tudtak még kis mértékben növekedni.
Megemlítendő, hogy a portfólióajánló sorozathoz mintegy két éves kihagyást követően ismét csatlakozott az Amundi Alapkezelő, ezt a hatást kiszűrve a modellportfólióban az alább láthatónál kisebb, 1,2 százalékpontos részvénysúlynövelést látnánk.
Az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat, sőt növekedett is a súlyuk (jelenleg 19,3%), a második helyre pedig a magyar kötvények futottak be (15,3%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (14,5%), illetve az abszolút hozamú stratégia (12,5%) foglalják el.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 12%-ban pénzpiaci kitettségből áll, enyhe csökkenéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly a múlt hónapban is látott, rendkívül alacsony szinten, 30%-on maradt, a részvények részaránya pedig jelentősen nőtt, 31%-ról 34%-ra,
ezzel még tovább növelve a múlt hónapban megszerzett, azelőtt három éve nem látott vezető súlyt a portfólión belül.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. Az október végi pillanatkép szerint
a portfóliómenedzserek 46,8%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez enyhe növekedés a múlt havi szinthez képest, habár a portfólióajánló sorozathoz hosszabb kihagyás után újból csatlakozó Amundi Alapkezelő ajánlása nélkül a forint kitettség a több hónapos trendbe illően még tovább csökkent volna, a szeptember végi 45,3%-ról 44,9%-ra, az így felszabadított kitettséget dollárosra cserélték az alapkezelők.
A profik jelenleg 27,2%-ban euróban tartanák a pénzt, a dolláros befektetések részaránya pedig 17,7%, míg az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya 8,3%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:
- Apelso: Mi novemberre várjuk a Mikulást
- Equilor Alapkezelő: AI lufi vagy megalapozott növekedés
- K&H: az amerikai piac drágának számít, de felülsúlyozzuk
- Raiffeisen: a pozitív piaci narratívának kedvez a Fed kamatcsökkentése
- Gránit: a régiós részvénypiacok jól teljesítettek
- MBH: a fundamentális kép kifejezetten erősnek tűnik
- VIG Alapkezelő: új csúcsok és csökkenő kötvényhozamok
- Eurizon: decemberben folytatódni fog a FED kamatcsökkentés
- OTP: Skizofrén helyzet a piacokon
- Accorde: megemelt európai részvénykitettségünket továbbra is tartjuk
- Hold: ijesztő, de tényleg nehéz elképzelni, hogy ne tőzsdei emelkedés jöjjön
- Amundi: a Fed kamatpolitikája kedvező környezetet teremt a piacok számára
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
