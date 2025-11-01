VIG Alapkezelő: új csúcsok és csökkenő kötvényhozamok
"Az amerikai tőkepiacok októberben továbbra is az AI-hullámon lovagoltak, miközben a Fed várhatóan utolsó idei kamatvágása és a kvantitatív szigorítás leállítása további likviditást pumpált a rendszerbe. A technológiai szektor dominanciája mellett a Trump–Xi találkozón elért kisebb kereskedelmi tűzszünet – a vámok 57%-ról 47%-ra csökkentése és a ritkaföldfém-export egy évre szóló enyhítése – pozitív meglepetésként hatott, erősítve a dollárt és a növekedési kilátásokat. Ugyanakkor a kormányzati leállás fenyegetése, a rekordméretű adatközpont-beruházások és Jerome Powell, a Fed elnöke, óvatossága a decemberi vágással kapcsolatban fékezte a hagyományos szektorok teljesítményét. A hosszabb futamidőkön a kötvényhozamok csak enyhén mérséklődtek, míg a rövid oldalon érezhető volt a kamatpálya újraárazása.
Ázsiában vegyes kép rajzolódott ki: a japán és tajvani indexek új csúcsokra emelkedtek a növekvő chipkereslet és az USA-val kötött megállapodások hatására, miközben a kínai részvénypiac a vámcsökkentés hírére erősödött. A jen gyengélkedése és a Bank of Japan alapkamatának szinten tartása továbbra is exportőr-barát környezetet teremtett, bár a ritkaföldfém-export jövőbeli korlátozásának kockázata árnyékot vet a kilátásokra. A dél-koreai exportrekord (szeptemberben +12,7%, félvezetők: +22%) erős fundamentumokat jelez, ugyanakkor a hongkongi profitrealizáció és a kínai ünnepi zárások rövid távon volatilitást okoztak.
Európa továbbra is a politikai és gazdasági bizonytalanság fogságában maradt: a francia kormányalakítást övező kezdeti optimizmus rövid életűnek bizonyult, főként a bank szektor papírjai estek. Az infláció szeptemberben enyhén emelkedett, de az EKB alapkamatának szinten tartása lazítási reményeket keltett. Pozitív jelzés az autóértékesítés megugrása (különösen a Kínából importált hibrideké) és a stabil munkanélküliség. Ezzel szemben a német ipari termelés gyengélkedése és az Oroszországgal szembeni szankciókhoz köthető magas energiaárak továbbra is nyomás alatt tartják a kontinens gazdaságát.
Magyarország gazdasága stabil, de visszafogott teljesítményt mutatott: a külkereskedelmi mérleg pozitív maradt, a mérséklődő infláció és a stagnáló GDP teret nyitottak a kamatcsökkentésnek, miközben a globális kereskedelmet övező optimizmus az exportőröket támogatta. Az üzleti bizalmat tükröző PMI 51,5 ponton állt, ugyanakkor az ipari termelés volumene tovább gyengélkedik, ami a külső kereslet érzékenységét jelzi. A forint az euróval szemben továbbra is erős, a kötvényhozamok pedig a lazítási várakozásokkal párhuzamosan csökkentek. Az exportfüggő szektorok és az állampapírok még mindig vonzóak, de a növekvő költségvetési kockázatok szemmel tartása elengedhetetlen."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 24%
- EUR kitettség: 34%
- USD kitettség: 34%
- Egyéb devizás kitettség: 8%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
