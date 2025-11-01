  • Megjelenítés
Befektetés

VIG Alapkezelő: új csúcsok és csökkenő kötvényhozamok

Portfolio
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható:
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

"Az amerikai tőkepiacok októberben továbbra is az AI-hullámon lovagoltak, miközben a Fed várhatóan utolsó idei kamatvágása és a kvantitatív szigorítás leállítása további likviditást pumpált a rendszerbe. A technológiai szektor dominanciája mellett a Trump–Xi találkozón elért kisebb kereskedelmi tűzszünet – a vámok 57%-ról 47%-ra csökkentése és a ritkaföldfém-export egy évre szóló enyhítése – pozitív meglepetésként hatott, erősítve a dollárt és a növekedési kilátásokat. Ugyanakkor a kormányzati leállás fenyegetése, a rekordméretű adatközpont-beruházások és Jerome Powell, a Fed elnöke, óvatossága a decemberi vágással kapcsolatban fékezte a hagyományos szektorok teljesítményét. A hosszabb futamidőkön a kötvényhozamok csak enyhén mérséklődtek, míg a rövid oldalon érezhető volt a kamatpálya újraárazása.

Ázsiában vegyes kép rajzolódott ki: a japán és tajvani indexek új csúcsokra emelkedtek a növekvő chipkereslet és az USA-val kötött megállapodások hatására, miközben a kínai részvénypiac a vámcsökkentés hírére erősödött. A jen gyengélkedése és a Bank of Japan alapkamatának szinten tartása továbbra is exportőr-barát környezetet teremtett, bár a ritkaföldfém-export jövőbeli korlátozásának kockázata árnyékot vet a kilátásokra. A dél-koreai exportrekord (szeptemberben +12,7%, félvezetők: +22%) erős fundamentumokat jelez, ugyanakkor a hongkongi profitrealizáció és a kínai ünnepi zárások rövid távon volatilitást okoztak.

Európa továbbra is a politikai és gazdasági bizonytalanság fogságában maradt: a francia kormányalakítást övező kezdeti optimizmus rövid életűnek bizonyult, főként a bank szektor papírjai estek. Az infláció szeptemberben enyhén emelkedett, de az EKB alapkamatának szinten tartása lazítási reményeket keltett. Pozitív jelzés az autóértékesítés megugrása (különösen a Kínából importált hibrideké) és a stabil munkanélküliség. Ezzel szemben a német ipari termelés gyengélkedése és az Oroszországgal szembeni szankciókhoz köthető magas energiaárak továbbra is nyomás alatt tartják a kontinens gazdaságát.

Magyarország gazdasága stabil, de visszafogott teljesítményt mutatott: a külkereskedelmi mérleg pozitív maradt, a mérséklődő infláció és a stagnáló GDP teret nyitottak a kamatcsökkentésnek, miközben a globális kereskedelmet övező optimizmus az exportőröket támogatta. Az üzleti bizalmat tükröző PMI 51,5 ponton állt, ugyanakkor az ipari termelés volumene tovább gyengélkedik, ami a külső kereslet érzékenységét jelzi. A forint az euróval szemben továbbra is erős, a kötvényhozamok pedig a lazítási várakozásokkal párhuzamosan csökkentek. Az exportfüggő szektorok és az állampapírok még mindig vonzóak, de a növekvő költségvetési kockázatok szemmel tartása elengedhetetlen."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 24%
  • EUR kitettség: 34%
  • USD kitettség: 34%
  • Egyéb devizás kitettség: 8%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-682530863
Befektetés
OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?
Pénzcentrum
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility