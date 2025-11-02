A digitális infrastruktúráról tárgyalt a 4iG Egyiptomban

Magyar és egyiptomi vezetők egyeztettek a digitális infrastruktúrához kapcsolódó együttműködési lehetőségekről. A találkozó során kiemelten foglalkoztak egy új, tengeralatti adatkábel-beruházással, amely közvetlen összeköttetést teremtene a két régió között. A felek további távközlési és adatközpont-fejlesztési projekteket is áttekintettek - közölte a 4iG.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke részt vett a magyar miniszterelnök delegációjában a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén, majd egy külön fogadás keretében apropóján Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel folytattak tárgyalásokat.

A megbeszélések fő témája a 4iG és a Telecom Egypt közös tengeralatti adatkábel-projektje volt, amely Egyiptomot Albániával kötné össze. A tervek szerint az új adatvonal Európát kapcsolná össze Kelet-Afrikával, Ázsiával és a Közel-Kelettel a Nyugat-Balkánon keresztül, és bővítené a térség adatkapacitásait.

A felek további együttműködési lehetőségeket is vizsgáltak száloptikai hálózatok és adatközpontok fejlesztésében.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ