Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény

Az év utolsó két hónapjába lépve is bőven van még jó lehetőség a profik szerint a tőzsdéken. A Goldman Sachs ráadásul most egy olyan sztárrészvényt értékelt fel, amely már eddig is a befektetők nagy kedvence volt, de úgy gondolják, hogy nagy emelkedés jöhet még innen. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.