Megjött a figyelmeztetés: kezdődik a masszív összeomlás

Robert Kiyosaki azzal szerzett hírnevet, hogy sikeresen előre jelezte a 2008-as gazdasági válságot. Azóta számtalan alkalommal próbálta már felhívni a nyilvánosság figyelmét a közelgő, szerinte elkerülhetetlen újabb nagy krízisre – most is erre tett kísérletet a guru.

Robert Kiyosaki gyakran jellemzően részletesen kifejti az X bejegyzéseiben, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most nem bocsátkozott konkrét részletekbe, hanem azt hangsúlyozta, hogy

hatalmas összeomlás kezdődik, melyben emberek milliói veszítik el a vagyonukat.

Ezt követően azt is hozzátette, hogy

Az ezüst, az arany, a bitcoin- és az ethereum-befektetések nyújthatnak menedéket.

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you. Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru,

aki már 2011 óta várja a nagy összeomlást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

