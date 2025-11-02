  • Megjelenítés
FONTOS Hirtelen fordulat az időjárásban: órákon belül minden megváltozik
Megjött a figyelmeztetés: kezdődik a masszív összeomlás
Befektetés

Megjött a figyelmeztetés: kezdődik a masszív összeomlás

Portfolio
Robert Kiyosaki azzal szerzett hírnevet, hogy sikeresen előre jelezte a 2008-as gazdasági válságot. Azóta számtalan alkalommal próbálta már felhívni a nyilvánosság figyelmét a közelgő, szerinte elkerülhetetlen újabb nagy krízisre – most is erre tett kísérletet a guru.

Robert Kiyosaki gyakran jellemzően részletesen kifejti az X bejegyzéseiben, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most nem bocsátkozott konkrét részletekbe, hanem azt hangsúlyozta, hogy

hatalmas összeomlás kezdődik, melyben emberek milliói veszítik el a vagyonukat.

Ezt követően azt is hozzátette, hogy

Az ezüst, az arany, a bitcoin- és az ethereum-befektetések nyújthatnak menedéket.

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru,

aki már 2011 óta várja a nagy összeomlást.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás

Figyelmeztet a guru: összeomlik a globális pénzügyi rendszer

Kiyosaki: itt a gigantikus összeomlás, most kell lépni

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1457838120-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Portfolio signature
Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet érhet ez a részvény
Pénzcentrum
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility