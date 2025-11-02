  • Megjelenítés
Befektetés

Új tengeralatti adatkábelről tárgyalt a 4iG Egyiptomban

Portfolio
Magyar és egyiptomi vezetők egyeztettek a digitális infrastruktúrához kapcsolódó együttműködési lehetőségekről. A találkozó során kiemelten foglalkoztak egy új, tengeralatti adatkábel-beruházással, amely közvetlen összeköttetést teremtene a két régió között. A felek további távközlési és adatközpont-fejlesztési projekteket is áttekintettek - közölte a 4iG.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke részt vett a magyar miniszterelnök delegációjában a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén, ahol Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnökkel folytattak tárgyalásokat.

A megbeszélések fő témája a 4iG és a Telecom Egypt közös tengeralatti adatkábel-projektje volt, amely Egyiptomot Albániával kötné össze. A tervek szerint az új adatvonal Európát kapcsolná össze Kelet-Afrikával, Ázsiával és a Közel-Kelettel a Nyugat-Balkánon keresztül, és bővítené a térség adatkapacitásait.

A felek további együttműködési lehetőségeket is vizsgáltak száloptikai hálózatok és adatközpontok fejlesztésében.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
összeomlás krach szakadás pánik árfolyam befektetés gazdaság kereskedés pénzpiac pénzügy piac részvény részvénypiac tőzsde
Befektetés
Megjött a figyelmeztetés: kezdődik a masszív összeomlás
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility