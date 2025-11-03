  • Megjelenítés
70 százalékkal többet érhet az Nvidia az elemző szerint
Befektetés

70 százalékkal többet érhet az Nvidia az elemző szerint

Portfolio
Az Nvidia történelmi mérföldkövet ért el, mikor elsőként átlépte az 5 billió dolláros piaci kapitalizációt, de egy elemző szerint a cég piaci értéke további ezermilliárdokkal nőhet - tudósított a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Loop Capital Markets hétfőn 250-ről 350 dollárra emelte az Nvidia célárát, ami jelenleg a legmagasabb előrejelzés a Wall Streeten.

Ez a legutóbbi, 202,49 dolláros záróárhoz képest több mint 70%-os felértékelődési potenciált jelez, és 8,5 billió dollár fölötti piaci értéket implikál. Az elemzői konszenzus 231 dolláros célárat mutat.

Iaz032p2

A generatív AI következő "aranyhullámának" elején járunk, és az Nvidia a vártnál is erősebb kereslet újabb, érdemi szakaszának élén áll

– írta Ananda Baruah, a Loop Capital Markets elemzője. Szerinte az Nvidia hamarosan megkezdi a Blackwell grafikus processzorok szállításának felfuttatását, ami a következő 12–15 hónapban lényegében megduplázhatja az egységszintű kiszállításokat. Az emelkedő átlagos eladási árak (ASP) is támogatják a növekedést.

Még több Befektetés

Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

Ha ez így megy tovább, alig lesz szükség állami nyugdíjra a távoli nagyhatalomban

Remekül teljesített a hatalmas alap, ezt a hozamot sokan megirigyelnék

Ezzel párhuzamosan a Rosenblatt Securities 215-ről 240 dollárra emelte célárát, arra hivatkozva, hogy a vállalat legutóbbi konferenciája alapján 2026-ig "500 milliárd dollárt meghaladó" Blackwell-rendelésállománnyal rendelkezik.

Továbbra is lenyűgöz bennünket, ahogy az Nvidia MI-platformja a hiperskálázott adatközpontokon túl más piacokra is gyorsan terjeszkedik

– írta Kevin Cassidy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Ha ez így megy tovább, alig lesz szükség állami nyugdíjra a távoli nagyhatalomban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility