70 százalékkal többet érhet az Nvidia az elemző szerint

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Loop Capital Markets hétfőn 250-ről 350 dollárra emelte az Nvidia célárát, ami jelenleg a legmagasabb előrejelzés a Wall Streeten.

Ez a legutóbbi, 202,49 dolláros záróárhoz képest több mint 70%-os felértékelődési potenciált jelez, és 8,5 billió dollár fölötti piaci értéket implikál. Az elemzői konszenzus 231 dolláros célárat mutat.

A generatív AI következő "aranyhullámának" elején járunk, és az Nvidia a vártnál is erősebb kereslet újabb, érdemi szakaszának élén áll

– írta Ananda Baruah, a Loop Capital Markets elemzője. Szerinte az Nvidia hamarosan megkezdi a Blackwell grafikus processzorok szállításának felfuttatását, ami a következő 12–15 hónapban lényegében megduplázhatja az egységszintű kiszállításokat. Az emelkedő átlagos eladási árak (ASP) is támogatják a növekedést.

Ezzel párhuzamosan a Rosenblatt Securities 215-ről 240 dollárra emelte célárát, arra hivatkozva, hogy a vállalat legutóbbi konferenciája alapján 2026-ig "500 milliárd dollárt meghaladó" Blackwell-rendelésállománnyal rendelkezik.

Továbbra is lenyűgöz bennünket, ahogy az Nvidia MI-platformja a hiperskálázott adatközpontokon túl más piacokra is gyorsan terjeszkedik

– írta Kevin Cassidy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ