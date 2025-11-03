Ha ez így megy tovább, alig lesz szükség állami nyugdíjra a távoli nagyhatalomban

Az Ausztrál Statisztikai Hivatal (ABS) friss jelentése szerint a 2025-ös pénzügyi évben a nyugdíjas férfiak 35%-a elsősorban a "superannuation"-re támaszkodott megélhetési költségei fedezése terén, szemben a 2023-as 33%-kal.

Ezzel párhuzamosan a férfiaknál az állami nyugdíj elsődleges forrásként betöltött szerepe 47%-ról 42%-ra csökkent.

A superannuation (vagy röviden: super) Ausztrália kötelező, tőkefedezeti elvű nyugdíj-megtakarítási rendszere, amelyben a munkáltatók a bérek meghatározott hányadát befizetik a munkavállalók egyéni nyugdíjalapjába. Ezeket a megtakarításokat hosszú távon, diverzifikált portfóliókban fektetik be, a felhalmozott vagyonhoz pedig jellemzően a nyugdíjba vonuláskor, járadék vagy egyösszegű kifizetés formájában lehet hozzáférni. A kvázi nyugdíjpénztár-jellegű konstrukció az állami nyugdíj kiegészítésére szolgál, és Ausztrália egyik legfontosabb intézménye a fenntartható nyugdíjrendszer támogatásában.

A nők körében is erősödött a superannuation szerepe: 2025-ben 23% nevezte meg elsődleges bevételi forrásként az 2023-as 21% után. A nőknél az állami nyugdíj fő forrásként 41% maradt 2025-ben, ami megegyezik az 2023-as aránnyal.

Az ABS által mért trend szerint 2014-15 és 2024-25 között a superannuationt fő bevételként megjelölő nyugdíjasok aránya 20%-ról 28%-ra nőtt.

Emellett a nők jóval gyakrabban támaszkodnak párjuk jövedelmére nyugdíjasként: 30%-uknál ez a fő forrás, szemben a férfiak 9%-ával.

A ma nyugdíjba vonulók többsége a baby boomer generációból kerül ki (1945-1964 között születettek). A legfiatalabb baby boomerek 61 évesek, így a teljes generáció elérte a superannuation hozzáférési korhatárát. Ebben az életkorban a végleg nyugdíjba vonulók teljes hozzáférést szereznek a megtakarításaikhoz.

Az állami nyugdíjra ugyanakkor csak 65-67 évesen jogosultak, az 1957 után születettek esetében 67 év a nyugdíjkorhatár.

Akik tovább dolgoznak a korhatár után, korlátozottan ugyan, de igénybe vehetik megtakarításaik egy részét, átmeneti nyugdíjprogram keretében.

Az ausztrál felügyelet (APRA) szerint a 2025-ös pénzügyi évben 132,5 milliárd dollárnyi superannuation-kifizetés történt, ami 12,8%-kal több, mint egy évvel korábban. Ebből 73,3 milliárd dollár volt egyösszegű kivét, 59,2 milliárd pedig rendszeres járadékfizetés.

Az ausztrál Retirement Standard úgy számol, hogy a kényelmes nyugdíjhoz 67 éves korukra a pároknak 690 ezer dollár, az egyedülállóknak 595 ezer dollár superannuation-megtakarításra van szükségük, feltéve, hogy rendelkeznek egy tehermentes saját otthonnal. A „kényelmes” életmód része a magas színvonalú magán-egészségbiztosítás, bőséges szabadidős tevékenységek, alkalmi éttermi étkezések, éves belföldi és hét évenkénti külföldi utazás. A számításokat készítő ASFA (Association of Super Funds of Australia) becslése szerint a kényelmes életmód éves költsége pároknak 75 319 dollár, egyedülállóknak 53 289 dollár.

Ezzel szemben egy "mérsékelt" életszínvonal fenntartásához 100 ezer dollár megtakarítás is elegendő lehet, tehermentes lakóingatlan és állami nyugdíjjogosultság feltételezésével.

Egy 30 éves munkavállaló, aki egész pályafutása során évi 75 000 dollárt keres, a kötelező nyugdíjjárulék (Super Guarantee) 12%-ra emelésének köszönhetően várhatóan elegendő superannuationt halmozhat fel a kényelmes nyugdíjhoz – írja a jelentés.

Az ausztrál nyugdíjcélú megtakarítások mennyisége több mint 4100 milliárd ausztrál dollárra (kb. 2300 milliárd euró) tehető, összehasonlításképpen az európai foglalkoztatói nyugdíjalapok kb. 2700 milliárd eurónyi vagyont kezeltek 2024 év végén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ