Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

Az Amazon.com hétfőn bejelentette,

hogy többéves, 38 milliárd dollár értékű szerződést kötött az OpenAI-val.

A megállapodás értelmében az Amazon Web Services felhőszolgáltatásai biztosítják az OpenAI számára a szükséges számítási kapacitást mesterségesintelligencia-modellek tanításához és futtatásához. A hírre az Amazon részvényei mintegy 5,2 százalékkal emelkedtek.

A szerződés révén az OpenAI több százezer Nvidia grafikus processzorhoz (GPU) kap hozzáférést, amelyek a modellek betanítását és futtatását segítik. A vállalat az AWS-t azonnal elkezdi használni; a teljes tervezett kapacitás 2026 végére áll üzembe, és 2027-ben, valamint azt követően is várhatók további bővítések.

A megállapodás az OpenAI első jelentős lépései közé tartozik azóta, hogy a múlt héten lezárta azt az átalakítást, amely lehetővé teszi a ChatGPT fejlesztője számára, hogy eltávolodjon nonprofit gyökereitől. A Reuters értesülései szerint a cég egy tőzsdei bevezetés előkészítésén dolgozik, amely akár 1 000 milliárd dollárra értékelheti a vállalatot.

Közben az AI-cégek gyorsan emelkedő értékeltsége és a több évre előre vállalt, hatalmas költések - az OpenAI esetében is akár 1 000 dollár - aggodalmakat keltettek amiatt, hogy az AI-fellendülés lufivá fúvódhat.

