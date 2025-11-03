  • Megjelenítés
Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI
Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

Az Amazon többéves, 38 milliárd dolláros megállapodásban AWS-felhőkapacitást biztosít az OpenAI-nak, amely így több százezer Nvidia-GPU-hoz fér hozzá AI-modellek fejlesztéséhez - tudósított a Reuters.
Az Amazon.com hétfőn bejelentette,

hogy többéves, 38 milliárd dollár értékű szerződést kötött az OpenAI-val.

A megállapodás értelmében az Amazon Web Services felhőszolgáltatásai biztosítják az OpenAI számára a szükséges számítási kapacitást mesterségesintelligencia-modellek tanításához és futtatásához. A hírre az Amazon részvényei mintegy 5,2 százalékkal emelkedtek.

A szerződés révén az OpenAI több százezer Nvidia grafikus processzorhoz (GPU) kap hozzáférést, amelyek a modellek betanítását és futtatását segítik. A vállalat az AWS-t azonnal elkezdi használni; a teljes tervezett kapacitás 2026 végére áll üzembe, és 2027-ben, valamint azt követően is várhatók további bővítések.

A megállapodás az OpenAI első jelentős lépései közé tartozik azóta, hogy a múlt héten lezárta azt az átalakítást, amely lehetővé teszi a ChatGPT fejlesztője számára, hogy eltávolodjon nonprofit gyökereitől. A Reuters értesülései szerint a cég egy tőzsdei bevezetés előkészítésén dolgozik, amely akár 1 000 milliárd dollárra értékelheti a vállalatot.

Közben az AI-cégek gyorsan emelkedő értékeltsége és a több évre előre vállalt, hatalmas költések - az OpenAI esetében is akár 1 000 dollár - aggodalmakat keltettek amiatt, hogy az AI-fellendülés lufivá fúvódhat.

