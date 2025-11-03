  • Megjelenítés
Remekül teljesített a hatalmas alap, ezt a hozamot sokan megirigyelnék
Az ausztrál állami kézben lévő Future Fund 13,7 százalékos hozamot ért el a szeptemberrel zárult 12 hónapban - írja a Bloomberg. Ez kiváló teljesítmény egy olyan szuverén alaptól, amely általában hagyományosan konzervatív befektetési politikát folytat, és a fél magyar GDP-vel összemérhető vagyont kezel.

Ausztrália szuverén vagyonalapja a részvények és az alternatív eszközök jó teljesítményének köszönhetően 13,7 százalékos éves hozamot ért el. Eszközállománya szeptember 30-án 261 milliárd ausztrál dollárra (kb. 57 000 milliárd forintra) nőtt, ami több mint 200 milliárd ausztrál dollárral haladja meg a 2006-os induló vagyonát – derült ki a hétfői közleményből.

Az elmúlt évben a részvények, az alternatív eszközök és az infrastruktúra egyaránt pozitívan járultak hozzá az eredményhez.

Raphael Arndt vezérigazgató szerint a portfóliót továbbra is úgy alakítják, hogy ellenálló legyen a különböző piaci forgatókönyvekkel szemben, miközben a geopolitikai változások közepette navigálnak. Úgy látja, a világ egyre inkább többpólusúvá válik, amelyet geostratégiai versengés, nemzeti kapacitásépítés és erős technológiai ambíciók jellemeznek. Ezek a tényezők magasabb nominális növekedést és inflációt vetítenek előre, miközben a hozamok földrajzilag és iparáganként jobban szóródhatnak – tette hozzá.

A mesterséges intelligencia hosszabb távon érdemi termelékenységnövelő hatással járhat

– vélekedett a vezető,

A Future Fund befektetési vezetője, Ben Samild szeptemberben távozott, hogy az Abu-Dzabi Investment Council vezető stratégája legyen.

