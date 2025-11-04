Előre látta a 2008-as tőzsdei összeomlást, most az Nvidia bukására játszik a sztárbefektető

A "The Big Shortból" hedge fund-menedzser szerint a részvénypiac két kedvenc AI-sztorija csúcsra ért. Lépése részben ellentmond korábbi üzeneteinek. A Scion Asset Management a szeptember 30-ával zárult negyedévre benyújtott hatósági jelentés szerint
5 millió darab Palantir-részvényre vett put opciót mintegy 912 millió dollár értékben, és 1 millió darab Nvidia-részvényre szóló putot körülbelül 187 millió dollárért.
Az ilyen pozíciókat jellemzően akkor veszik fel, ha a befektető az adott részvény árfolyamának csökkenésére számít. A határidő előtt nagyjából egy héttel beadott 13F-jelentés alapján ez a két short kitettség a Scion portfóliójának mintegy 80%-át teszi ki. Vagyis a cég jelentős fogadást tesz arra, hogy a rendkívül népszerű AI-történet kifullad.
Burry hétfő késő esti bejegyzésében is szkeptikus hangot ütött meg az AI-őrülettel szemben, és a szektor "körkörös" tőkekiadásaira hívta fel a figyelmet.
These aren’t the charts you are looking for. You can go about your business. pic.twitter.com/ICldNUp2OI https://t.co/ICldNUp2OI— Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 3, 2025
A Scion egyéb pozíciói között egy 153 millió dolláros Pfizer-call és egy 61,5 millió dolláros Halliburton-call is szerepel.
Mind az AI-chipeket gyártó Nvidia, mind az AI-fókuszú szoftvercég, a Palantir hétfőn történelmi csúcsra emelkedett. Az előbbi 12 hónap alatt 48%-ot, az utóbbi 305%-ot drágult. Ugyanakkor számos elemző túlzottnak tartja a Palantir értékeltségét: a FactSet adatai szerint a vállalat a hétfői gyorsjelentés előtt a 2025-ös előretekintő P/E mutatót tekintve valamivel 300 fölött állt. A vártnál jobb számok ellenére a Palantir árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 4%-os mínuszban van, az Nvidia jegyzése pedig enyhén esik.
A Scion jelentése nem részletezi a megvett put opciók pontos feltételeit. Az opciós piacot figyelő kommentelők viszont a közelmúltban kötött, 2026 későbbi hónapjaiban lejáró, out-of-the-money kontraktusokra hívták fel a figyelmet. Az időzítés rímel Burry 2007–2008-as, a pénzügyi válságot megelőző subprime-ellenes fogadásaira, amikor felismerte, hogy időbe telhet, míg a piac végül megtörik.
Burry mostani lépése részben szembemegy azzal, amit nemrég írt: egy bejegyzésében jelezte, hogy részvénypiaci lufit lát, ugyanakkor szerinte "néha az egyetlen nyerő lépés az, ha nem játszunk".
Legújabb "Big Shortja" alapján most kifejezetten aktívan játszik.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
