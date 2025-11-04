  • Megjelenítés
Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére
Kőkeményen büntetik a mesterséges intelligencia üdvöskéjét, piaci manipulációt kiált a cég vezére

A Palantir részvényei kedden 7 százalékot estek, miután a papírok magas értékeltségével kapcsolatos Wall Street-i félelmek és Michael Burry bejelentett shortpozíciója felülírta a cég vártnál jobb gyorsjelentését - írta a Cnbc.

Az esést a vállalat magas értékeltsége körüli aggodalmak, valamint az fűtötte, hogy a "Big Short"-ból ismert befektető, Michael Burry nyilvánosságra hozta shortpozícióját a szoftvercégben.

Alex Karp vezérigazgató a CNBC Squawk Box című műsorában élesen bírálta a shortosokat, lépéseiket "piaci manipulációnak" nevezve. Szerinte ezek a pozíciók "rendkívül provokatívak", és "a világ egyik nagyszerű vállalatát shortolják".

Őszintén szólva szerintem ami itt történik, az piaci manipuláció. A legjobb eredményeket szállítottuk, amelyeket valaha bárki látott

– mondta.

Az árfolyammozgás elhomályosította, hogy a társaság bevételben és eredményben is felülmúlta az elemzői várakozásokat, a cég előrejelzései pedig erősebbek lettek a prognózisoknál. A bevétel egymást követő második negyedévben haladta meg az 1 milliárd dollárt, a Palantir pedig megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését.

Gabriela Borges, a Goldman Sachs elemzője az ügyfeleknek küldött elemzésében azt írta, hogy a "visszafogott árfolyamreakció" a magas elvárások fényében értelmezendő. Emlékeztetett: a cég az előző negyedévben 7 százalékkal verte a bevételi konszenzust, miközben az árfolyam az év eleje óta 175 százalékkal emelkedett.

A jelentés időzítése egybeesett a tágabb piaci hangulat változásával is, mivel a Wall Street egy lehetséges mesterségesintelligencia-lufi kockázatait mérlegeli. Az elemzők régóta kifogásolják a Palantir értékeltségét, amely jóval magasabb, mint több, bevételben erősebb és nagyobb technológiai vállalat esetében. Ennek igazolásához sok befektető a kilátások további, érdemi javulását várja a cégtől.

A Palantir előretekintő P/E mutatója jelenleg 254-es, miközben az Nvidia – a világ legértékesebb vállalata – előretekintő P/E-je 35-ös.

Brent Thill, a Jefferies elemzője úgy fogalmazott, hogy alapvetően kedvezően látják a cég fundamentumait, de a kockázat–hozam arány jelenleg kedvezőbbnek tűnik olyan AI-szoftver-szereplőknél, mint a Microsoft és a Snowflake. A Mizuho elemzői "nagy kihívásnak" nevezték a kockázat–hozam profilt az újabb erős negyedév ellenére is. A D.A. Davidson szakértője, Gil Luria semleges ajánlását megismételte az értékeltségi aggályok miatt, és azt írta, a vállalat "még magasabbra teszi a lécet".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

