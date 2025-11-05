Betört az Apelso Alapkezelő az alternatív befektetések területére
Az Apelso Alapkezelő két új befektetési alappal bővíti kínálatát:
- az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapjával és
- az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alappal.
Mindkét alap ún. alapok alapja struktúrában fog működni, és míg előbbi két, diverzifikált private equity, private credit és reáleszköz kitettséget biztosító BlackRock Private Markets alapba, utóbbi az MPP&E Capital hedge fundjába fog fektetni – közölte a társaság.
Háttér
Az átalakuló gazdasági struktúrák, a volatilis nemzetközi tőkepiacok és a demokratizálódó pénzügyek nyomán felértékelődik a következő években az alternatív befektetések szerepe, ezért az Apelso Alapkezelő úgy döntött, hogy a hazai magán- és privátbanki befektetők számára is megnyitja az utat ezen befektetések felé – közölte a társaság.
Az iparági előrejelzések szerint az alternatív eszközökben világszerte kezelt vagyon 24 ezer milliárd dollárról 2029-re 37 ezer milliárd dollárra nőhet. A fejlett piaci intézményi befektetők, illetve a kiemelkedően vagyonos magánszemélyek és family office-ok portfólióiban ezen eszközök súlya már most 20% körül alakul, ugyanakkor
a hazai privátbanki ügyfeleknél 1–2% körüli kitettségek láthatók csupán.
Feltartóztathatatlan trend a gazdaság finanszírozási oldalán a magánpiacok előretörése: a magántőke (private equity) egyre inkább a tőzsdén keresztüli forrásbevonás versenyképes alternatívájává válik, hasonló folyamatok látszanak a magánhitelezés (private credit) és a banki finanszírozás vonatkozásában, illetve az infrastrukturális beruházásoknál is egyre nagyobb szerep hárul a magánforrásokra. Különösen igaz a befektetői profitlehetőségek átkerülése a private markets eszközök területére az olyan iparágakban, mint az AI és a digitális technológiák, az energiaátállás vagy éppenséggel a gyógyszeripar és az egészségügyi szektor.
Az alternatív eszközök jelentőségét tovább fokozza, hogy a hagyományos eszközosztályok hozamkilátásai – elsősorban az elmúlt évek jelentős tőzsdei emelkedése után – korlátozottak. Az alternatív eszközök sok esetben a hagyományos eszközosztályokkal csak alacsony mértékben korrelálnak, alkalmazásukkal így az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján jobban diverzifikált, sokktűrőbb portfóliók alakíthatók ki.
Mindemellett ezek az eszközosztályok speciális szakértelmet igényelnek, ezért az Apelso Alapkezelő
- a private markets eszközök területén a világ legnagyobb alapkezelőjével, a Budapesten is jelentős irodával jelenlévő BlackRockkal működik együtt, amely globális ügyfelei számára a private markets és alternatív eszközosztályok területén 663 milliárd dollár vagyont kezel, míg
- a hedge fundok világában a londoni székhelyű, de hangsúlyosan a hazai szürkeállományra építő kvantitatív hedge fund MPP&E Capitallel lép együttműködésre.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
