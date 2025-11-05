  • Megjelenítés
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Befektetés

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

Portfolio
A tőzsde izgalmas világát sokan bűvölik meg a gyors meggazdagodás ígéretével, pedig a sikeres befektetés kulcsa a tudás, a türelem és a megfelelő stratégia. Ha friss vagy a tőzsdézésben, vagy épp most kezdenéd, ez a kisokos neked szól! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amik segítenek eligazodni a befektetések világában, és megtalálni a számodra legjobb utat.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A tőzsde világába való belépés sokszor félelmetesnek tűnik, de valójában csak egy jól felépített rendszer, amit meg lehet érteni. Ha tudod, mit keress és hogyan mozogj, a befektetés nem csak izgalmas, hanem jövedelmező kaland is lehet.

Előadásunkon végigvezetünk a legfontosabb lépéseken, hogy ne érjenek meglepetések, és már az első lépésektől magabiztosan tudd kezelni a befektetéseidet.

Miről lesz szó?

  • A tőzsde alapjai: Mit is jelent valójában a tőzsde, hogyan működik, és miért érdemes vele foglalkozni?

    Még több Befektetés

    Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

    A műtárgyak felé fordulnak a magyar befektetők? - Mutatjuk, mire érdemes figyelni

    Hogyan gyűjtenek a legnagyobb vagyonnal rendelkezők? – Kiderül a nemzetközi felmérésből

  • Befektetési formák: Részvények, ETF-ek, kötvények – melyik milyen kockázattal és lehetőségekkel jár?

  • Kockázatkezelés: Hogyan minimalizáld a veszteségeket és védd meg a befektetésed?

  • Stratégiák kezdőknek: Rövid- és hosszútávú befektetések, valamint az infláció elleni védekezés módszerei.

  • Adózás és jogi tudnivalók: Mire figyelj, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések?

  • Tippek és trükkök: Hogyan kerüld el a gyakori hibákat és optimalizáld a befektetési döntéseidet?

Online előadásunk segít megérteni a tőzsde alapjait, és biztos alapokat ad a tudatos, okos befektetéshez. Ha érdekel a téma, várunk szeretettel, ahol még mélyebbre ásunk és konkrét kérdésekre is választ adunk!

Időpont: 2025. november 5. 18:00 - 18:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán
Kilőtt a MÁP Plusz, zsákolják a befektetők a legmagasabb kamatú állampapírokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility