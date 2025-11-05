  • Megjelenítés
Ők lettek idén a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjai!
Befektetés

Ők lettek idén a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjai!

Portfolio
A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, mintegy 70 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el többek között, ki lett az év alapkezelője, privát- és prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt piaci fejlesztés. Gratulálunk a díjazottaknak!

Tíz kategóriában választotta ki az év legjobb vagyonkezelési és befektetési piaci fejlesztéseit, szolgáltatóit és az egyedi teljesítményeket a 10 tagból álló szakmai zsűri, de nem csak az ő szavuk döntött: a Portfolio olvasói és a szakmai közönség több kategóriában is leadták szavazatukat. Az élő zsűrit alkotta: Cselovszki Róbert, Duda Ernő, Kállay András, Kovács Nimród, Orbók Ilona, Oszkó Péter, Pallos Noémi, Pozvai Zsolt és Vízkeleti Sándor.

Lássuk a díjazottakat!

Az Év Private Banking Szolgáltatója – OTP Private Banking

 2024/25-ben az OTP Private Banking számos innovatív fejlesztést vezetett be: elindult a Wealth Management Platform (automatizált portfólió‑átalakítás, „bevásárlókosár”, optimált konverzió), amellyel a tanácsadói folyamat 1,5 óráról 10–15 percre rövidült. Mindezek mellett új IT‑megoldás készült a bizalmi vagyonkezelések teljes körű kiszolgálására, az onboarding idő 50%-kal csökkent. 2025 júliusában rajtolt az OTP SingleMarket több mint 1000 instrumentummal (BÉT, XETRA), fejlett eszköztárral. A tanácsadási modell háromszintű a privátbanknál: Kiemelt PB (300 millió forint+ belépő, exkluzív, svájci mintára), Private Banking (belépő 2025.07.01-től 100 millió forint), valamint Digitális Private Banking központosított, távoli tanácsadással. A generációváltást 2024-től Családi Vagyonkezelési Szolgáltatás és készülő junior-program támogatja a szolgáltatónál.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_pb_otp
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Prémium Banking Szolgáltatója – Erste Prémium Szegmens

Az elmúlt 1–2 évben számos új digitális fejlesztést vezettek be, amelyek jelentősen javították az ügyfélélményt, növelték az elégedettséget és hatékonyabbá tették a szolgáltatásokat. A George alkalmazásban bevezetett újítások között szerepel a szelfis, NFC-s online számlanyitás, azonnal használható digitális kártya, célcsoport-specifikus Szakértői Tippek és telefonos azonosítás George-ból indított hívással. A Portfólió Egészség 2023 szeptembere óta közérthető, személyre szabott javaslatokkal javítja a megtakarítások szerkezetét, a „fit” prémium ügyfelek száma négyszereződött. A prémium kiszolgálás 15–50 millió forint banki vagyonhoz vagy minimum 1 millió forint havi beérkező jövedelemhez kötött, dedikált bankárral, fióki előresorolással, kiemelt TeleBank-vonallal, személyre szabott portfóliótervezéssel és kedvezményes devizaváltással (valós idejű árfolyam, havi 750 ezer forintig) kiegészítve.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_prémium_erste
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Alapkezelője – Hold Alapkezelő

A társaság piaci hatékonytalanságokra épít (buborékok, alulárazottság, kevésbé követett kis-közepes részvények), fundamentális, értékalapú és gyakran kontrariánus szemlélettel. Nagy, kutatásközpontú elemző–portfóliómenedzser csapat és hosszú távú ösztönzési rendszer támogatja mindezt, míg a dedikált, 6 fős trading csapat tehermentesíti a portfóliókezelést. Hosszú távon a legtöbb alap kategóriájában a felső harmadban teljesít, az intézményi portfóliók >95%-ban benchmark felett zártak. A Hold az abszolút hozamú alapok hazai meghonosítója, mintegy 1300 milliárd forint kezelt vagyonnal és közel tízezer ügyféllel. Fejlesztésként 2022-ben indult az Online Vagyonkezelés (OVK), amely ma többdevizás (HUF/EUR/USD), TBSZ-kompatibilis, 5 lépéses digitális onboardinggal és átlátható díjjal, AI-támogatott döntéstámogatással; a mobil/webes dashboard költség- és teljesítményriporttal növeli a kontrollt.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_alapkezelő_hold
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Magyarországon Kezelt Alapja - VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (VIG Alapkezelő)

A régió egyik legrégebbi CEE részvényalapja, mely a 2008 óta használ Quadrant országallokációs modellel és a saját fejlesztésű TSR részvénykiválasztási módszertannal kvantitatív‑adatvezérelt keretben működik. 2014-ben elsőként vált UCITS‑kompatibilis CEE részvényalappá, 100%-os részvénybenchmarkkal. A részvénysúlyt 80–130% között derivatívákkal menedzseli, alacsony tracking error mellett. Az aktív ország‑ és papírválasztás kiterjed a kisebb, indexekben alulreprezentált vállalatokra is, így a passzív ETF‑ekkel szemben is versenyképes marad. Az elmúlt 5 évben bruttó évi 25,85%-os hozamot mutatott, hosszabb távon is rendre a top3 hazai CEE alap között végzett.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_alapkezelő vig
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Privátbanki fejlesztése - Privátbanki vagyonkezelés külföldi (írországi) befektetési számlán (Concorde Értékpapír)

A szolgáltatás személyre szabott vagyonkezelést kínál ír értékpapírszámlán, az angolszász jogrendű, transzparens ír szabályozói környezet hosszú távú biztonságát felhasználva. Az ügyfelek nemzetközileg stabil, átlátható megoldást kerestek úgy, hogy közben megmaradjon a magyar hátterű, bizalmi kapcsolattartás; ezt a Concorde konstrukciója a hazai privátbanki csapattal és az ír intézményi háttérrel ötvözi. A működés lényege, hogy a tanácsadás és a személyes kapcsolat Magyarországon marad, miközben az eszközök Írországban kerülnek elhelyezésre/kezelésre EU‑konform keretek között, széles globális eszközkörrel és egyedileg igazított stratégiákkal.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_pb fejlesztés_concorde
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Alapkezelői fejlesztése - OTP CETOP UCITS ETF (OTP Alapkezelő)

A BÉT‑en jegyzett ETF a CETOP NTR indexet követi, a régió hét piacának 25 leglikvidebb blue chipjébe fektet, az OTP folyamatos árjegyzése mellett globálisan, egyszerűen elérhető, féléves indexkövető átsúlyozással. A fejlesztés célja egy egylépéses, passzív, költséghatékony régiós kitettség megteremtése a töredezett, többdevizás KKE‑piacokon, ahol eddig nem volt elérhető átfogó ETF. Innovációja, hogy elsőként nyújt 7 országot és 5 devizát lefedő, fizikai replikációjú, folyamatosan likvid CEE‑ETF‑et. A különböző elszámolási szabályok és nyitvatartások okozta komplexitást új árjegyzési logikával és infrastruktúrával hidalták át, a tőzsdei bevezetés pedig a hazai forgalmazói csatornákon túl is széles hozzáférést biztosít.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_alapk fejlesztés otp
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása – K&H Alapkezelő (KBC Asset Management N.V.)

A „K&H felelős befektetések riportja” nevű digitális jelentésmegoldás minden SFDR 8/9-es alap termékoldaláról elérhető, vizuálisan és folyamatosan frissítve mutatja a vállalt fenntarthatósági célokat és a teljesítés aktuális állását. A csoport 1992 óta épít SRI/ESG gyakorlatot (Magyarországon 2007 óta), politikája az EU Taxonómiával, SFDR-rel és az ENSZ Global Compacttal összhangban folyamatosan frissül. Befektetési módszertana a vállalatok ESG-kockázat szerinti rangsorolására, a legrosszabb 10% kizárására és portfóliószintű célokra épül. A K&H megoldása az éves, nehezen áttekinthető jelentéseket kiváltva naprakész, ügyfélbarát ESG-átláthatóságot ad, erősítve az edukációt.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_esg_kh
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Privátbankára - Kovács Edit, Private Banking Vezető Befektetési Szakreferens, Raiffeisen Private Banking

Több mint három évtizedes tőkepiaci tapasztalattal 2001 óta a Raiffeisen Private Banking kiemelt privátbankára, stabilan a legnagyobb kezelt állománnyal és bevétellel. Nem termékértékesítőként, hanem komplex, többgenerációs vagyontervezőként dolgozik, portfólióiban a családi holdingok és bizalmi vagyonkezelői struktúrák is hangsúlyosak. 2024–2025-ben 8 milliárd forinttal növelte állományát, ma 150 ügyfél 60+ milliárd forintos vagyonát gondozza, 100%-os megtartás mellett. Proaktív, piaci mozgásokhoz igazított javaslataival és előre egyeztetett ügyfélmenetrendjeivel kiszámítható, magas színvonalú tanácsadást nyújt. Tőzsdei szakvizsgája és folyamatos belső képzései a szakmai hitelességet erősítik, bizalmi kapcsolatai pedig hosszú távú ügyfél-elégedettséget eredményeznek.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_rafi_pbankár
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Portfóliómenedzsere - Cser Tamás, Vezető részvényportfólió-kezelő, szenior portfóliókezelő, partner, Hold Alapkezelő

Cser Tamás szerint az a baj a tőkepiacon, hogy a szereplők nagy része túl rövid távon gondolkodik. Ez a pszichológiából (recency bias) és az intézményi rendszerből is fakad. A value investing ezekre a problémákra ad választ, olyan befektetésekre fókuszálva, ahol a rövidtávú események inkább elrettentik a befektetők nagy részét, túlreagáláshoz és alulárazáshoz vezetve. Befektetési filozófiájának alapvetése ebből adódik: a tőkepiacok nem mindig hatékonyak, időnként félreáraznak, ezeket a helyzeteket keresi a többlethozam elérése érdekében. Nem használ mechanikus stopokat; kockázatkezelése értékeltségalapú és makrotudatos (buborékok kerülése, sérülékeny országok kockázatainak beárazása). Kiemelt alapjai: HOLD Részvény, HOLD Columbus, HOLD Rubicon, HOLD 2029 Deep Value. Tamás a legnagyobb hazai részvényelemzői műhely egyikének felépítője.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_pf menedzser_cser tamás
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Az Év Intézményi Alapkezelője – VIG Alapkezelő

Nagy intézményi jelenlét, erős folyamat‑standardizálás és jelentés‑automatizáció jellemzi a VIG Alapkezelő intézményi vagyonkezelését. Közel 700 milliárd forintos kezelt intézmény vagyon, az ügyfélmegtartás kiemelkedőnek mondható, az utóbbi 10 év lemorzsolódás nélküli. Az erősségek közé tartozik az ügyfélvisszajelzések alapján a benchmark feletti teljesítmény; a megbízható, standardizált folyamatok és a gyors, proaktív ügyfélkommunikáció. A fő fókuszt a meglévő intézményi kapcsolatok mélyítése, belső folyamatok standardizálása jelenti, ezek eredménye az intézményi portfóliók és az alapok intézményi sorozatainak állománynövekedése, valamint az, hogy a banki vagyonkezelő partnerek is intézményi sorozatokat használnak, ezek állománya átlag felett nőtt.

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_2025_11_05_033int alpak vig
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

Portfolio_Professional Investment Day_díjátadó_2025_11_05_036awards győztesek
Kép: Mónus Márton/Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio

