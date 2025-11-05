Öntik a pénzt a világ egyik legnagyobb kriptós startupjába

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Ripple, digitális eszközökre és infrastruktúrára fókuszáló vállalat, szerdán bejelentette, hogy 500 millió dolláros finanszírozási kört zárt,

amely 40 milliárd dollárra értékelte a vállalatot.

A tőkebevonás több akvizíciót követi, a termékportfólió pedig a fizetéseken túlmutató megoldásokkal bővül.

Az iparág szereplői igyekeznek kihasználni az Egyesült Államokban kialakuló, szerintük kedvezőbb környezetet Donald Trump elnökké választása és a GENIUS Act néven ismert, mérföldkőnek számító stablecoin-törvény elfogadása után.

Az 500 millió dollárnyi új törzsrészvény elfogadásáról szóló döntés a pénzügyi partnerekkel való kapcsolatok elmélyítésének stratégiai értékét tükrözi. Szakértelmük kiegészíti a Ripple bővülő, globális termékcsaládját

– közölte a társaság, hozzátéve, hogy "rekordnövekedési éve" folytatódik.

Monica Long, a Ripple elnöke a CNBC-nek elmondta, hogy a cégnek nem volt szüksége friss tőkére, ám erős intézményi kereslet mutatkozott a tulajdonszerzésre.

Úgy véljük, érdemes őket stratégiai partnerként bevonni: olyan befektetők, akiknek szerepük lesz a jövő építésében

– fogalmazott.

A Ripple fintechként pozicionálja magát, kripto- és digitális eszköztechnológiát kínálva intézményi ügyfeleknek. A 2012-es induláskor a cég a blokklánc határokon átnyúló fizetésekben való alkalmazására fókuszált, az XRP tokent pedig a fiat valuták gyors mozgatására használta. Azóta megerősítette fizetési üzletágát, és valamivel több mint két év alatt hat felvásárlást zárt le.

Tavaly a cég saját, amerikai dollárhoz rögzített, valós eszközfedezetű stablecoint indított, amely a nap 24 órájában működő nemzetközi pénzmozgások egyik kulcseszköze. Idén a Ripple felvásárolta a vállalati ügyfelekre fókuszáló Rail nevű stablecoin-platformot is.

A fizetéseken túl a Ripple belépett a kriptoeszköz-letétkezelés, a prime brókeri szolgáltatások és a vállalati treasury menedzsment területére. Long szerint az akvizíciós stratégia olyan cégekre irányul, amelyek kiegészítik a fizetési alaptevékenységet, vagy lehetővé teszik az új területekre lépést.

Továbbra is figyeljük, hol adódnak új lehetőségek e két irányban

– tette hozzá.

Miközben más, kriptóra fókuszáló cégek – például a Circle – tőzsdére léptek, Long szerint ez jelenleg nincs napirenden a Ripplenél.

Örömmel látjuk, hogy kriptocégek mennek tőzsdére; ez jót tesz az iparág érettségének

– mondta.

Mi most nem az IPO-ra koncentrálunk. Olyan mérleggel és likviditással rendelkezünk, amely lehetővé teszi a növekedést, a felvásárlásokat és más nagy stratégiai partnerségeket. Továbbra is magáncég maradunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ