Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam

A tudatos pénzkezelés és a hatékony vagyonépítés már nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A Sikeres befektető online tanfolyam erre kínál megoldást – gyakorlatorientált, közérthető formában, élőben és interaktívan.
Miért érdemes részt venni? A képzés célja nem az, hogy elméleti fogalmakkal fárasszon, hanem hogy megtanítson okosan dönteni.
A résztvevők: képesek lesznek megtalálni a számukra legmegfelelőbb befektetési terméket, elsajátítják a gyakorlati befektetési stratégiákat, amelyeket akár másnap alkalmazhatnak is, megtanulják, hogyan értékeljenek részvényeket, állítsanak össze portfóliót, és hogyan építsenek hosszú távon vagyont.
Miben más ez a tanfolyam? Ez nem egy unalmas, előre felvett előadássorozat. A Sikeres befektető tanfolyam élő és interaktív: kérdezhetsz, visszajelzést kapsz, és személyre szabott útmutatással támogatunk. Az előadásokról készült felvételek két hónapon át visszanézhetők, így akkor is haladhatsz, ha épp nem tudsz részt venni.
A tanfolyam témái többek között:
-
Miért érdemes tőzsdézni?
-
Hogyan mozognak az árfolyamok?
-
Mekkora vagyonra van szükséged a céljaidhoz?
-
ETF portfóliók összeállítása
-
A részvénykiválasztás alapjai
-
Egyszerű részvényértékelés
-
Esettanulmányok, sztorik, tanulságok
-
Közös részvényelemzés és portfólióépítés
-
Teljes befektetési stratégia összeállítása
-
Kérdezz-felelek élőben
Tanfolyam díja: 1600 kredit
Kezdés: 2025. november 12. 19:00 - 20:30
Jól hangzik? További információ és jelentkezés ITT.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
