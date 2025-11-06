Egy másik kriptoeszköz miatt nagyot vágott csillagászati bitcoin-célárán az egyik legoptimistább guru

Cathie Wood, az Ark Invest vezetője a CNBC Squawk Box műsorában azt mondta, hogy a stablecoinok egyre inkább átveszik azt a szerepet, amelyet korábban a bitcoinnak tulajdonítottak.
A stablecoinok elorozzák annak a szerepnek egy részét, amelyről azt hittük, hogy a bitcoin tölti be
– fogalmazott.
A legoptimistább, 2030-ra szóló előrejelzésünk 1,5 millió dollár. Tekintettel arra, mi történik a stablecoinokkal azokon a feltörekvő piacokon, ahol korábban a bitcoint vártuk, ebből akár 300 ezer dollárt is le lehetne vonni csak miattuk. Érdemes figyelni ezt a területet: a stablecoinok itt sokkal gyorsabban skálázódnak, mint bárki gondolta.
Wood mostani megjegyzései számottevő korrekciót jelentenek a bitcoinról alkotott hosszú távú nézetében. Az Ark Invest régóta azzal érvel, hogy a bitcoin egyszerre lehet értékőrző és globális elszámolási rendszer. Wood szerint azonban
a hagyományos devizákhoz kötött digitális tokenek, a stablecoinok, e funkciók egy részét egyre inkább átveszik.
A feltörekvő piacok ebből a szempontból óriásiak. Az Egyesült Államokban pedig azt látjuk, hogy az intézmények új fizetési útvonalakra fókuszálnak, amelyek középpontjában a stablecoinok állnak. Nagyon érdekes mozgás
– mondta.
A hét elején a bitcoin több mint négy hónap után először 100 000 dollár alá esett. Jelenleg 103 000 dollár közelében van az árfolyam.
Wood mindazonáltal továbbra is mélyen optimista a bitcoin hosszú távú kilátásait illetően, és a növekvő intézményi elfogadást tartja az értékteremtés egyik fő hajtóerejének.
A bitcoin globális monetáris rendszer, egy új eszközosztály vezetője és technológia egyben. Az intézmények egyelőre csak a lábujjukat mártották bele ebbe a térbe. Még csak az elején járunk, hosszú út áll előttünk
– mondta.
Még az enyhén visszavett optimista forgatókönyv mellett is hangsúlyozta, hogy a digitális eszközök piaca összességében bővül.
Úgy gondolom, az egész tér nagyobb lesz. Egy globális monetáris rendszer digitalizálódik kormányzati felügyelet nélkül, nagyon privát módon. Ez egy nagyon nagy ötlet
– fogalmazott.
