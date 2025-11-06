Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!

November 12-től, azaz jövő szerdától új sorozat jön a Fix Magyar Állampapírból – közölte az Államadósság Kezelő Központ. Szeptember vége óta számos lakossági állampapírnak, a FixMÁP-nak, a MÁP Plusznak, a BMÁP-nak és a PMÁP-nak is változott a kamatozása, a legújabb információk fényében mutatjuk, adott időtávon melyik papírokkal lehet most elérni a legjobb hozamokat.

Új sorozatot kezdenek el értékesíteni november 12-től a Fix Magyar Állampapírból – vette észre a Portfolio. Legutóbb októberben változtak a lakossági állampapírok kondíciói, akkor az ÁKK jelentősen átalakította a termékpalettát:

A Fix Magyar Állampapírt csak 5 éves futamidővel tették elérhetővé, az éves kamatát megemelték. A rövidebb, 3 év futamidejű FixMÁP-ot kivezették.

A fix kamatozású Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamideje nem változott, de a kamata emelkedett.

Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír 10 éves futamideje nem változott, de a kamatprémiuma erősen csökkent, kivéve a legelső, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, melyre fix évi 6%-ot fizet a papír.

A Bónusz Magyar Állampapír kondíciói is változtak, a 4 éves futamidejű papírt kivezették, a 6 év futamidejű papír pedig a korábbinál kissé alacsonyabb kamatprémiumot kapott.

Ezenkívül az ÁKK az összes lakossági állampapír visszavásárlási költségét egységesen 1%-ban határozta meg,

ez lényegében csak a MÁP Plusz esetében jelentett (kedvezőtlen) változást.