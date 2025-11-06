Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!

Új sorozatot kezdenek el értékesíteni november 12-től a Fix Magyar Állampapírból – vette észre a Portfolio. Legutóbb októberben változtak a lakossági állampapírok kondíciói, akkor az ÁKK jelentősen átalakította a termékpalettát:
- A Fix Magyar Állampapírt csak 5 éves futamidővel tették elérhetővé, az éves kamatát megemelték. A rövidebb, 3 év futamidejű FixMÁP-ot kivezették.
- A fix kamatozású Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamideje nem változott, de a kamata emelkedett.
- Az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír 10 éves futamideje nem változott, de a kamatprémiuma erősen csökkent, kivéve a legelső, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, melyre fix évi 6%-ot fizet a papír.
- A Bónusz Magyar Állampapír kondíciói is változtak, a 4 éves futamidejű papírt kivezették, a 6 év futamidejű papír pedig a korábbinál kissé alacsonyabb kamatprémiumot kapott.
Ezenkívül az ÁKK az összes lakossági állampapír visszavásárlási költségét egységesen 1%-ban határozta meg,
ez lényegében csak a MÁP Plusz esetében jelentett (kedvezőtlen) változást.
