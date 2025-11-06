Megérkezett az előrejelzés: ónos eső és köd jön, nehéz lesz a közlekedés

Csütörtök reggelre többfelé képződik pára, köd a térségben, amely helyenként tartósabban is megmaradhat, főként az északi és keleti tájakon. Napközben viszont sokfelé napos, csendes időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, de a ködös körzetekben gyenge szitálás előfordulhat. A keleti, északkeleti szél gyenge, mérsékelt marad.

A hőmérséklet reggel 4, délután 13 fok körül alakul.

Pénteken is folytatódik a ködös, párás idő, többfelé nehezen oszlanak majd fel a reggeli pára- és ködfoltok. A Dunántúlon és délen több felhő is érkezhet, míg az ország többi részén még mindig több órás napsütésre van kilátás. Csapadék lényegében nem várható, de a párás tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás is előfordulhat. A délnyugati szél a Dunántúlon élénk, néhol erős lehet. A hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul hajnalban,

napközben 11–18 fok várható, ám a tartósan ködös tájakon 10 fok alatt maradhatnak a maximumok.

Szombaton ismét sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, amely több helyen tartósan is megmaradhat. A magasban is egyre több lesz a felhő, és délen, illetve az Alföldön többfelé eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás továbbra is gyenge marad.

A csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között várható.

Vasárnap és hétfőn borongós, ködös, helyenként esős idő valószínű. Vasárnap elsősorban északon és északkeleten, hétfőn pedig az ország keleti és délkeleti felén alakulhat ki eső, zápor. A nap csak rövid időszakokra bukkanhat elő. A szél helyenként megélénkülhet.

Vasárnap 8–15, hétfőn 7–12 fok körüli maximumokra számíthatunk.

