Megérkezett az előrejelzés: ónos eső és köd jön, nehéz lesz a közlekedés
Portfolio
A következő napokban is marad a csendes, késő őszi idő: sokfelé párás, ködös reggelekre ébredhetünk, napközben pedig helyenként ugyan kisüt a nap, de többfelé tartósan borongós, szitálással tarkított időre számíthatunk. A hétvégére sem érkezik jelentős lehűlés, viszont a látási viszonyok romlása miatt érdemes lesz óvatosan közlekedni - derül ki az Időkép legfrissebb előrejelzéséből.

Csütörtök reggelre többfelé képződik pára, köd a térségben, amely helyenként tartósabban is megmaradhat, főként az északi és keleti tájakon. Napközben viszont sokfelé napos, csendes időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, de a ködös körzetekben gyenge szitálás előfordulhat. A keleti, északkeleti szél gyenge, mérsékelt marad.

A hőmérséklet reggel 4, délután 13 fok körül alakul.

Pénteken is folytatódik a ködös, párás idő, többfelé nehezen oszlanak majd fel a reggeli pára- és ködfoltok. A Dunántúlon és délen több felhő is érkezhet, míg az ország többi részén még mindig több órás napsütésre van kilátás. Csapadék lényegében nem várható, de a párás tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás is előfordulhat. A délnyugati szél a Dunántúlon élénk, néhol erős lehet. A hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul hajnalban,

napközben 11–18 fok várható, ám a tartósan ködös tájakon 10 fok alatt maradhatnak a maximumok.

Szombaton ismét sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, amely több helyen tartósan is megmaradhat. A magasban is egyre több lesz a felhő, és délen, illetve az Alföldön többfelé eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás továbbra is gyenge marad.

A csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között várható.

Vasárnap és hétfőn borongós, ködös, helyenként esős idő valószínű. Vasárnap elsősorban északon és északkeleten, hétfőn pedig az ország keleti és délkeleti felén alakulhat ki eső, zápor. A nap csak rövid időszakokra bukkanhat elő. A szél helyenként megélénkülhet.

Vasárnap 8–15, hétfőn 7–12 fok körüli maximumokra számíthatunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

