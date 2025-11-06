Venni kell a Masterplastot az MBH szerint

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Masterplast a harmadik negyedévben látványosan javította működési mutatóit: az árbevétel 25 százalékkal, 44,5 millió euróra nőtt, miközben az EBITDA több mint kétszeresére, 3,4 millió euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A társaság vesztesége jelentősen mérséklődött, a -0,5 millió eurós adózott eredmény lényegesen kedvezőbb a tavalyi -1,3 millió eurónál. A cég ugyanakkor továbbra is a szerencsi üveggyapotgyár indulási fázisával járó költségek és az árfolyamhatások miatt zárt negatív eredménnyel.

A vállalat teljesítményét a közép- és kelet-európai építőipar fokozatos élénkülése, a bővülő lakossági kereslet és az EKR-HEM program beindulása támogatta. Az utóbbi különösen a hazai piac húzta fel a számokat: Magyarországon 67 százalékkal nőtt a forgalom éves alapon. A HEM-program keretében a Masterplast szeptemberben hosszú távú megállapodást kötött az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mintegy 18 milliárd forintos keretösszegben, amely a vállalat számára kiszámítható, többletbevételt biztosít, és hozzájárul a termelési kapacitások jobb kihasználásához.

Termékcsoportonként a legnagyobb bevételt továbbra is a hőszigetelő rendszerek adják, míg a tetőfóliák és kiegészítők eladásai 19 százalékkal bővültek. Az ipari alkalmazások szegmens – amelybe a HEM-értékesítések is tartoznak – 185 százalékos növekedést mutatott, a saját gyártású XPS és ásványgyapot termékek pedig 40 százalékkal javították eladásaikat.

A társaság pénzügyi helyzete stabil: a készpénzállomány 13,3 millió euróra emelkedett, ami fedezetet biztosít a negyedik negyedéves kötvénytörlesztésre is. A személyi jellegű ráfordítások 5 százalékkal csökkentek, miközben a dolgozói létszám is 195 fővel alacsonyabb lett az egy évvel korábbinál.

Az MBH Bank elemzője szerint a megrendelésállomány alapján a negyedik negyedév lehet a legerősebb az évben, így a társaság éves céljai elérhetők.

Az MBH 3373 forintos, 12 hónapra szóló célárat és vételi ajánlást tart érvényben, a Masterplast részvényeit az elemzőház továbbra is alulértékeltnek látja a jelenlegi, 2700 forint körüli árfolyam mellett. A papír 2025-ben eddig közel 30 százalékot erősödött, ami tükrözi a befektetői bizalmat a vállalat fordulatában és a régiós építőipari piac élénkülésében. Az elemzők szerint a következő időszakban a HEM-program és a saját gyártású, energiahatékony építőanyagok lehetnek a Masterplast növekedésének fő hajtóerői.

