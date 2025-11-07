Digitális befektetésekkel hódít a CIB anyabankja

Az Intesa Sanpaolo Fideuram privátbanki üzletága digitális befektetési szolgáltatást indít Belgiumban és Luxemburgban, a BlackRockkal együttműködésben - írja a Reuters.

Olaszország legnagyobb bankja pénteken közölte, hogy a Fideuram nevű privátbanki egysége Belgiumban és Luxemburgban vezeti be új digitális befektetési szolgáltatását, a BlackRock partnereként.

Az Intesa 2024-ben kötött együttműködést a BlackRockkal, hogy bővítse a 2022-ben elindított Fideuram Direct digitális vagyonkezelési szolgáltatás kínálatát.

A Fideuram Direct már 81 ezer ügyfelet szolgál ki, és 3,3 milliárd euró vagyont kezel.

A mobilalkalmazáson keresztül elérhető befektetések között szerepelnek a BlackRock iShares termékei; az iShares Európa vezető ETF-szolgáltatója.

Az Intesa tervei között szerepel, hogy a digitális szolgáltatást tanácsadói támogatással bővítse, amelyet az ügyfelek távolról is igénybe vehetnek. A bank szerint a kezdeményezés erősíti a Private Banking Divízió jelenlétét a belga és luxemburgi piacokon, ahol az Intesa Sanpaolo Wealth Managementen keresztül már jelen van. Az Intesa adatai szerint

Belgiumban az emberek több mint 80%-a legalább havonta egyszer alkalmazáson keresztül intézi banki ügyeit,

és 26% jelezte, hogy az előző évhez képest többet használja a digitális csatornákat.

A BlackRock People and Money 2025 felmérése szerint a belga ETF-piac 2022 óta 43%-kal bővült. Luxemburgban, mint pénzügyi központban, az ügyfelek különösen fogékonyak a fejlett digitális platformokra.

