Veszélybe kerültek a megtakarításaik, menekítik a pénzüket a nyugdíjra gyűjtők

Brit vagyonkezelők szerint az elmúlt hónapokban egyre többen vesznek ki pénzt nyugdíjcélú megtakarításukból a költségvetés bejelentése előtt.

Sokan attól tartanak, hogy az adókedvezményeket is szűkítheti a munkáspárti kormány, amely a közpénzek helyzetének stabilizálása érdekében "nehéz döntéseket" helyezett kilátásba.

Jelenleg a megtakarítók többsége a nyugdíjvagyon legfeljebb 25%-át veheti fel adómentes egyösszegű kifizetésként. Jelenleg a fiskális szakértők azt találgatják, hogy Rachel Reeves pénzügyminiszter csökkenti-e az adómentesen felvehető hányadot.

A Reuters által megkeresett tíz nagy brit vagyonkezelő közül hat — köztük a Schroders és az Aberdeen — növekedést jelzett az adómentes egyösszegű kifizetést igénylő ügyfelek számában. Indokként kifejezetten a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságot említették. Tom McPhail, a Pensions Policy Institute kuratóriumi tagja — aki nyilvánosan a brit ellenzéki Konzervatív Pártot támogatja — úgy véli, ez lehet a legkönnyebben megvonható adókedvezmény, mivel "a leggazdagabbaknak kedvez".

Szerinte, ha az adómentességet az első 100 ezer fontra korlátoznák, az sok magánszektorbeli munkavállalót nem érintene hátrányosan.

A jellemzően tehetősebb ügyfeleket kiszolgáló Arbuthnot Latham magánbank a Reutersnek azt mondta, hogy a költségvetés előtti aggodalmak miatt rekordszintre ugrottak a kifizetések. Az idei év eddigi részében a volumen 300%-kal haladta meg a teljes 2024-es évit.

Idén hatalmas növekedést látunk a valódi pénzügyi szükségletekhez képest felvett egyösszegű kifizetésekben

— erősítette meg Eren Osman, az Arbuthnot Latham vagyonkezelési üzletágának ügyvezető igazgatója.

A költségvetést megelőző keddi beszédében Reeves szélesebb körű adóemelések lehetőségét vetítette előre az "újabb megszorítások" elkerülése érdekében. Az Institute for Fiscal Studies szerint az adómentes nyugdíjkivétek aránytalanul a legvagyonosabbakat segítik, és évente mintegy 5,5 milliárd font bevételkiesést okoznak a költségvetésnek. A brit pénzügyminisztérium nem reagált arra a kérdésre, fontolgat-e változtatást a nyugdíjcélú megtakarítások adózása terén.

A Legal & General vezérigazgatója, António Simões a múlt hónapban a Reutersnek azt mondta, aggasztó lenne az országnak, ha az adóváltozások eltántorítanák az embereket a nyugdíj-előtakarékosságtól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

