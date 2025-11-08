Elakadt a nagy magyar vasúti felvásárlás: nem adták meg az engedélyt időben a GYSEV leánynál

A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer’s 2024 decemberében jelentette be, hogy 70 százalékos részesedést vásárolna a GYSEV Cargo Zrt.-ben,

ám a tranzakció nem zárult le, mert a szükséges feltételek egyike – az Európai Beruházási Bank (EIB) jóváhagyása – a többször módosított határidőig nem érkezett meg.

A felek ugyanakkor hangsúlyozzák: az engedélyt nem tagadták meg, csak nem állt időben rendelkezésre, ezért stratégiai szándéknyilatkozatot írtak alá, és tovább tárgyalnak a jövőbeni együttműködés üzleti formáiról.

Mint arra a lap felhívja a figyelmet: közben személyi változás történt a GYSEV Cargónál, így a közel 40 év után távozó Boda Jánost november 8-tól Riegler András váltotta vezérigazgatóként.

A Waberer’s eközben nemzetközi terjeszkedést folytat: a kazah állami vasút leányvállalatával, a KTZ Express-szel közös céget alapít a Kína–Európa irányú konténerforgalom lebonyolítására; a tervek szerint a budapesti térségben jönne létre a vasúti–tengeri összeköttetés nyugati logisztikai csomópontja.

A GYSEV Cargóval kötött stratégiai megállapodás akár a többségi tulajdonszerzés gyakorlati alternatívája is lehet, mivel működésileg hasonló eredményt hozhat.

