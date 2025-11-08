Washingtonban egyeztetett Jászai Gellért az űr- és védelmi ipari együttműködés elmélyítéséről

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke és a nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Washingtonban folytatta tárgyalásait az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett hivatalos delegáció tagjaként. Jászai Gellért közösségi oldalain számolt be a látogatás pénteki záró napjának eredményeiről.

A 4iG elnöke szerint a látogatás mérföldkőnek számít a magyar–amerikai együttműködésben az űr- és védelmi ipar területén, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Donald Trump elnökkel megállapodás született a közös kezdeményezések előmozdításáról ezekben az stratégiai iparágakban, ami új szintre emeli Magyarország és az Egyesült Államok stratégiai együttműködését.

Jászai Gellért kiemelete, hogy

a bejelentés megerősíti az Egyesült Államokban folytatott, ipari kapcsolatok elmélyítését célzó több hónapos előkészítő munka eredményét,

és egyértelmű mandátumot ad a kulcsfontosságú űr- és védelmi megállapodások véglegesítésére.

A tervezett együttműködések így tovább erősíthetik a magyar innováció és a 4iG Csoport nemzetközi szerepét, és megalapozzák azokat a kulcsfontosságú űr- és védelmi megállapodásokat, amelyek kézzelfogható gazdasági előnyöket hozhatnak a felek számára az elkövetkező hónapokban.

Ennek keretében Jászai Gellért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, az űr- és védelmi ipari ökoszisztémáért felelős tárcavezetővel közösen tárgyalásokat folytatott a Lockheed Martin vezetésével, köztük Howard Bromberggel, a rakéta- és tűzvezetési üzletág alelnökével. A megbeszélés során a felek a jövőbeni üzleti együttműködés további lépéseit vitatták meg.

A delegáció a SpaceX vezetőivel, köztük Stephanie Bednarekkel, a vállalat kereskedelmi értékesítésért felelős alelnökével is egyeztetett, a 4iG Space and Defence Technologies által indított HUSAT-programhoz kapcsolódó együttműködési lehetőségekről, illetve a további kettős felhasználású és műholdas képességekről. A HUSAT keretében a 4iG 2032-ig

egy geostacionárius távközlési és nyolc alacsony Föld körüli pályán működő műhold felbocsátását tervezi, amelyek biztonságos adatkommunikációs, földmegfigyelési és védelmi kapacitásokat biztosítanak.

A program kulcsszerepet játszik Magyarország űripari szuverenitásának erősítésében, valamint a nemzetközi együttműködések bővítésében.

Emellett Stephen O’Bryannel, a Northrop Grumman alelnökével is sor került stratégiai megbeszélésre, amely a lőszertechnológiai és légvédelmi fejlesztések, valamint a közös üzleti lehetőségek feltérképezésére irányult.

