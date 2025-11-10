Így is megjátszhatod a nagy AI-ralit - Nagy újdonságra készül az egyik sztárfintech

Vlad Tenev vezérigazgató a Financial Timesnak elmondta, hogy nem egy esetleges buborék aggasztja, sokkal inkább az, hogy a hétköznapi emberek részesedést szerezzenek a gyorsan növekvő privát MI-vállalatokból.

Az MI széles körű felfordulást okoz, és azt szeretnénk, ha az emberek hozzáférnének ennek a felfordulásnak a mozgatórugóihoz

– mondta.

A társaság kereskedhető befektetési jegyeket kínálna egy új, a leányvállalat Robinhood Ventures által kezelt alapban. Az alap erősen koncentrált portfóliót építene öt vagy több, kategóriájukban legjobbnak tartott magáncégből, és akár hitelt is felvehetne. A lépés illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy az alapkezelők a kisbefektetőket is egyre inkább bevonják a magánpiacok finanszírozásába. Donald Trump egy augusztusi elnöki rendelete megkönnyítette, hogy a munkáltatók a nyugdíjprogramokban magántőke- és magánhitel-eszközöket is kínáljanak. Olyan vagyonkezelők, mint a Blue Owl, a Blackstone és az Apollo, a hagyományos intézményi körön túl egyre inkább a lakossági ügyfeleket célozzák.

A nyilvános részvénypiacok évtizedek óta zsugorodnak, miközben a PitchBook adatai szerint az 1 milliárd dollárnál nagyobbra értékelt amerikai magáncégek száma 2016-ban még 20 volt, 2024-re viszont meghaladta az ezret. A legnagyobb MI-fejlesztők, például az OpenAI és az Anthropic, felhajtják az induló vállalkozások értékelését. Az elmúlt 12 hónapban mindössze 10 veszteséges cég közel 1 ezermilliárd dollárral növelte értékét privát ügyletek révén.

A Robinhood terve ugyanakkor aggodalmakat kelt az alap tervezett struktúrája és a kereskedési platform vagyonkezelési tapasztalata miatt. Az alap zártvégű lesz, így a befektetők nem válthatják vissza gyorsan a jegyeiket, és a pénzük beragadhat, ha sokan akarnak egyszerre kiszállni.

A Robinhood idén az S&P 500 harmadik legjobban teljesítő papírja, eddig 255 százalékos emelkedéssel.

