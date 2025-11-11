Egyre többen fedezik fel maguknak a nagy megatrendet

A lítium-karbonát határidős jegyzései kedden tovább emelkedtek Kantonban, miután az előző kereskedési napon 5%-kal ugrottak. Az azonnali piaci árak a késő augusztusi szinteken állnak,
de még mindig több mint 85%-kal a 2022-es csúcs alatt vannak.
Úgy véljük, a lítium jelenlegi lendületét a robusztus kereslet hajtja, nem pedig a potenciális ellátási zavarok
- írták a Citigroup elemzői a jelentésükben.
Ahogy telik az idő, egyre biztosabbak vagyunk az akkumulátorok iránti erős keresletben a következő néhány évben.
A lítiumba történő befektetés lehetőségével részletes elemzésben foglalkoztunk a Portfolio-n, ezt itt lehet elolvasni. Írásunkban kulcsfontosságú megatrendként hivatkoztunk a lítium-sztorira, nem alaptalanul: elsősorban az EV-k térnyerésének köszönhetően brutális mértékű kereslet-növekedésre van kilátás a lítium és vonatkozó technológiák iránt, ráadásul ezt a keresletnövekedést a kínálat bővülése várhatóan nem fogja tudni kielégíteni, ennek következtében 2030 után jelentős hiány alakulhat ki a lítium piacán, ráadásul a jelenlegi, egyensúlyi piacon sem lehetünk nyugodtaka kínai exportkorlátozásokat látva.
A lítiumpiac az elmúlt hónapokban jelentős turbulenciát élt át, különösen a világ legnagyobb elektromos járműakkumulátor-gyártója, a CATL által üzemeltetett bánya felfüggesztése miatt. A vállalat már megkapta a tájékoztatást a Jianxiawo projekt bányászati jogainak költségeiről, és most a piac figyelme a keresleti oldal felé fordul.
"A csúcskategóriás lítium-vas-foszfát (LFP) katódanyag-gyártók többsége teljes kapacitással működik az energiatárolási kereslet miatt", mondta Su Jinyi, a Sublime China Information Fubao lítiumakkumulátor-részlegének elemzője. Hozzátette, hogy bár az energiatárolási rendszerek erős teljesítménye támogathatja a karbonát iránti keresletet, az iparági szereplőknek továbbra is figyelniük kell, hogyan tükröződik ez a lítiumpiacon.
Az energiatárolási rendszerek (ESS) iránti keresletbe vetett növekvő bizalom a szakpolitikai ösztönzőknek, a javuló gazdaságosságnak és a bővítési terveknek köszönhető. A Citigroup szerint az ESS egyre fontosabb szerepet fog játszani, és 2030-ra a teljes akkumulátorkereslet mintegy harmadát teszi majd ki, szemben a tavalyi körülbelül 20%-kal.
"Elismerjük, hogy korlátozottak az ESS-keresletre vonatkozó előrejelző indikátorok.
Azonban úgy véljük, hogy a befektetési pénzáramlás valószínűleg nem téved
- írták a Citi elemzői.
Az előrejelzések szerint az akkumulátorok iránti kereslet 2026-ban 31%-kal fog növekedni az előző évhez képest, ezen belül az ESS és az elektromos járművek iránti kereslet várhatóan 45%-kal, illetve 26%-kal emelkedik.
Egyes elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy a lítiumárak emelkedésének üteme túl gyors lehet.
A jelenlegi áremelkedés túl gyors volt, és fennáll a visszaesés kockázata, ha a hangulat megfordul
- mondta Zhang Weixin, a China Futures elemzője, kihangsúlyozva:
A fő tőzsdei logika a 2026-os erősebb kereslet körül összpontosult, de a lítiumpiac jövőre még mindig nem fog hiánnyal szembesülni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
