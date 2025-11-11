  • Megjelenítés
Megint püfölik a techrészvényeket Amerikában - Lefordult a Nasdaq
Megint püfölik a techrészvényeket Amerikában - Lefordult a Nasdaq

Portfolio
Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban - erre reagálva nagy esett az OTP árfolyama és a BUX is mínuszban zárt. Az esti órákban a tengerentúlon vegyes hangulat látható - a Dow még pluszban van, de a techcégeket ismét adják a befektetők.

Vegyes kereskedés Amerikában

Az amerikai tőzsdéken vegyes a helyzet a mai kereskedésben: némi optimizmusra ad okoz, hogy úgy fest, lassan sikerül végre elfogadni az átmeneti költségvetést a törvényhozásban, megszüntetve ezzel a kormányzati leállást. A Dow Jones enyhe, 0,64%-os pluszban van, a Nasdaq viszont 0,74%-os, az S&P 500 0,2%-os mínuszban áll.

Ismét a techpapírok húzzák lejjebb a tőzsdéket, hiszen jött ma két rossz hír is: egyrészt a Softbank eladta az Nvidia-részvényeit, másrészt pedig a Coreweave kiábrándítóan rossz negyedéves gyorsjelentést posztolt, melynek eredményeképpen 14%-ot esett a vállalat részvényárfolyama. Egyébként az Nvidiát is ütik, a techcég most 3,43%-os esést mutat eddig a mai kereskedésben.

Enyhe eséssel zárt a BUX

Enyhe eséssel zárta a mai kereskedést a magyar blue chipek árfolyamát mutató BUX index. A hangulatot elsősorban az OTP húzta le, mivel a magyar bank részvényeit ütni kezdték a befektetők, miután Nagy Márton miniszter az extraprofitadó növelésének lehetőségéről beszélt.

Erről itt írtunk:

Tekerhet egyet felfelé az extraprofitadón a kormány - Mi lesz az OTP-vel?

A mai kereskedés során

  • az OTP 2,53%-os mínuszt,
  • a Telekom 0,45%-os mínuszt,
  • a Mol viszont 1,21%-os pluszt,
  • a Richter pedig 1,59%-os pluszt teljesített.

A magyar blue chip index összességében 0,65%-os mínuszban tért nyugovóra.

Csúnya bukta lett az AI-boomból ezeknek a cégeknek

Az AI-boom okozta t beruházások elszabadulása miatt a DoorDash, a Duolingo és a Roblox részvényei két számjegyű esést szenvedtek el, miután a cégek megemelkedő kiadásokat jeleztek előre - számolt be a Cnbc. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Felemás mozgások az USA-ban

Vegyes elmozdulások látszanak az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, míg az S&P 500 0,1 százalékos mínuszban van, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. A technológiai szektor ma újra nyomás alá került, a CoreWeave részvényei 8%-ot zuhantak, miután a vállalat iránymutatása csalódást okozott a befektetőknek. Az Nvidia részvényei is 2%-ot estek a nyitása előtt, miután a SoftBank több mint 5 milliárd dollárért eladta teljes részesedését a chipgyártóban.

Közel 2 milliárd forintért adott el OTP-részvényeket az igazgatósági taghoz közeli cég

Az OTP bejelentette, hogy a Nagy Györgyhöz közel álló Westbay Kft. közel 2 milliárd forintért adott el hétfőn OTP-részvényeket.

Előre látta a 2008-as összeomlást, most újra figyelmeztet a sztárbefektető

A technológiai szektor elszálló értékeltsége ellen fogadó Michael Burry egy friss posztjában amellett érvelt, hogy a nagy tech cégek várható profitja mesterségesen fel van fújva - közölte a MarketWatch.

Kis esés várható Amerikában

A tegnapi nagy felpattanást követően visszafogottabb kereskedésre van kilátás az Egyesült Államokban. A Nasdaq 0,3, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos mínuszban nyithat, míg a Dow stagnálással kezdheti a keddi kereskedést.

Tovább esik az OTP

Féltávnál az OTP húzza lefelé a magyar tőzsdét, miután a kormány megemelné a banki extraprofitadtó 2026-ban.

Fordulat a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban: olyan döntés született, ami évekig meghatározhatja a tech-ipart

Kína felfüggesztette a gallium, germánium és antimon exportjára vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, ami a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségek további enyhülését jelzi - írta meg a Mining.

Több milliárd eurót fektet be a Google Európában

Iparági források szerint a Google több milliárd eurós beruházással bővítheti németországi infrastruktúráját: új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét.

Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?

Nem enyhül a nyomás

Továbbra is jelentős az eladói nyomás az OTP részvényénél, jelenleg 2,7 százalékos mínuszban van a nagybank árfolyama.

Kifejezetten magas forgalom mellett adják a befektetők az OTP-t.

otpforg
Egyre többen fedezik fel maguknak a nagy megatrendet

A lítiumipar új lendületet kapott a nagy kapacitású energiatároló rendszerek iránti kereslet növekedésével, ami háttérbe szorította a kínai ellátási problémákkal kapcsolatos aggodalmakat - írta meg a Bloomberg.

Tekerhet egyet felfelé az extraprofitadón a kormány - Mi lesz az OTP-vel?

A kormány a romló makrogazdasági kilátások és az emelkedő költségvetési hiány miatt érdemben növelné a bankokra kivetett extraprofitadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint 2026-ban az eredetileg tervezett 185 milliárd forint helyett akár 370 milliárd forintot is beszedhetne az állam ebből a forrásból. A javaslat tehát lényegében megduplázná a bankrendszerre rakódó extraprofitadót, ami az OTP-re, mint a szektor legnagyobb és egyik legnyereségesebb szereplőjére különösen nagy hatással lehet. Mutatjuk a számokat!

Európában jó a hangulat

A kedvezőtlen hazai részvénypiaci hangulattal szemben a kontinens tőzsdéin kitart a tegnapi optimizmus: a DAX 0,2 százalékos, a CAC fél százalékos pluszban van, a FTSE 100 pedig már 1,1 százalékkal került feljebb.

Nagy esésben az OTP

Egyre nagyobb mínuszban van az OTP árfolyama, ami a friss fejlemények tükrében nem annyira meglepő: Nagy Márton jelzése szerint a kormány ugyanis megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. A nagybank esése miatt a BUX index is jelentős mínuszban kezdi a napot.

Milliárdos tranzakciót jelentett be az OTP

Az OTP a vonatkozó visszavásárlási egyedi engedély alapján 51 000 darab OTP törzsrészvényt vásárolt, összesen 1,68 milliárd forint értékben.

Nagy eséssel nyit az OTP részvénye

Jelenleg 2,8 százalékos mínuszban van az OTP árfolyama, ami a friss fejlemények tükrében nem annyira meglepő: Nagy Márton jelzése szerint a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest.

Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban

Az amerikai vállalatok harmadik negyedéves profitja jelentősen nőtt, és az elemzők szerint ez a trend folytatódni fog, ami erős támaszt nyújt a részvénypiaci rali folytatásához - írta meg a Bloomberg. A növekedést olyan területek magas kereslete hajtja, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, valamint a légi- és védelmi ipar, miközben számos vállalat képes volt csökkenteni költségeit és emelni árait.

Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum

A SoftBank bejelentette, hogy teljes Nvidia-részesedését értékesítette 5,83 milliárd dollárért, miközben jelentős nyereséget könyvelhetett el a Vision Fund befektetésein - tudósított a CNBC.

Itt a friss inflációs adat!

Októberben 4,3%-os volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a három hónapja 4,3%-on álló inflációs mutató 4,4%-ra emelkedik. Ehhez képest tehát negyedik hónapja maradt az árindex változatlan szinten.

Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz figyelni az OTP-re

Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen árulta el, hogy a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis

az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból.

A miniszter hangsúlyozta a banki extraprofitadó új szabályai kapcsán, hogy ezek egyelőre a minisztérium javaslatai, a kormány erről még nem döntött. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az újabb adóemeléssel érintett bankok és pénzügyi vállalkozások előzetesen nem tudtak erről a minisztériumi adóemelési tervről.

Nyilván a teljes adótétel nem az OTP-t érintené, de amolyan kontextusként érdemes tisztában lenni azzal, hogy az extra 185 milliárd forint mit jelent a nagybank eredményeinek tekintetében: az OTP adózott eredménye a nemrég lezárt harmadik negyedévben 330,5 milliárd forint volt, az éves profit pedig az elmúlt időszakokban 1000 milliárd forint környékén alakult.

Címlapkép forrása: Portfolio

Mi befolyásolhatja a kereskedést?

Ma reggel fontos adat érkezik, hiszen a KSH az októberi inflációs statisztikát teszi közzé, ami hagyományosan a piacok egyik legfontosabb indikátora, akár a forint árfolyamára is hatással lehet. Az elemzők egyelőre nem várnak nagy változást, várhatóan marad 4% felett az áremelkedési ütem, előre tekintve ugyanakkor a jövő év elején komolyabb esés is jöhet az inflációban.

Európában az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a piacok, bár a jegybank világossá tette, hogy egyhamar nem folytatódik a kamat csökkentése, emellett a ZEW aktuális hangulatindexei érkeznek.

Címlapkép forrása: Getty Images

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívan reagáltak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthattunk, és Európában is lendületes volt az emelkedés, Amerikában pedig a Nasdaq vezetésével szintén felfelé húztak a tőzsdék.

