Megjöttek a legújabb adatok a nyugdíjpénzek lakáscélú felhasználásáról

Szeptemberig 47 ezer fő, azaz a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától – árulta el a Portfolio-nak a Magyar Nemzeti Bank. Az év első kilenc hónapjában mindösszesen 92 milliárd forint kifizetését kérték a megtakarítók, a legmagasabb havi összeg megközelítette a 14 milliárd forintot.

2025 januárja és szeptembere között 46 906 önkéntes nyugdíjpénztári tag kezdeményezett ingatlancélú kifizetést pénztárától – árulta el kérdésünkre az MNB. Az egyes hónapokban mintegy 4200–6200 fő kezdeményezett ilyen céllal kifizetést saját pénztáránál.

Az ingatlancélú kifizetési kérelmek összege szeptember 30-ig összességében közel 91,7 milliárd forintot tett ki.

A kifizetési kérelmek összege az egyes hónapokban 7,2-13,8 milliárd forint között ingadozott – közölte a Nemzeti Bank.

Utoljára a Pénztárszövetség konferenciáján láttak napvilágot részletes adatok a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásáról. Akkor Túri Anikó, az NGM államtitkára közölte: az első félévben közel 23 ezer felhasználási igényt teljesítettek, több mint 51 milliárd forint értékben, azaz egy kifizetés átlagos értéke mintegy 2,25 millió forint volt. A konferencián az is elhangzott, hogy október 2-ig összesen 67 milliárd forintnyi kifizetést teljesítettek a pénztárak. Túri Anikó elmondta: várakozásuk szerint 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan.

Az ÖNYP lakáscélú felhasználás első féléves számai Felhasználás Q1 és Q2 időszakban Teljesített igények száma (db) Kiutalt összeg (millió Ft) Átlagos kifizetés igénylésenként (millió Ft) Jelzáloghitel törlesztése 7 820 19 392,0 2,48 Munkáltatói hitel törlesztése 253 485,9 1,92 Önerő 373 1 662,8 4,46 Korszerűsítés és bővítés 10 214 9 864,5 0,97 Lakásvásárlás 3 509 17 819,2 5,08 Telekvásárlás 235 862,7 3,67 Építés 335 965,9 2,88 Összesen 22 739 51 053,2 2,25 Forrás: NGM, Portfolio

Nagy Koppány, az MNB igazgatója akkor elmondta: augusztusig bezárólag 83,2 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be a pénztárakhoz, 42 814 darab igénylés keretein belül. Vélekedése szerint az év egészére vonatkozóan 100 és 200 milliárd forint között várható a kiáramlás végösszege, de nem elképzelhetetlen, hogy akár ennél is magasabbra megy.

A nyugdíjpénztári szektor augusztus végén napvilágot látott statisztikái szerint az elvileg mozdítható teljes vagyonnak (2024. szeptember végi egyenlegnek) kb. 2,4 százaléka áramlott ki a pénztárakból az első félévben, de fontos szem előtt tartani, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére.

