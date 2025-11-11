Megjöttek a legújabb adatok a nyugdíjpénzek lakáscélú felhasználásáról

2025 januárja és szeptembere között 46 906 önkéntes nyugdíjpénztári tag kezdeményezett ingatlancélú kifizetést pénztárától – árulta el kérdésünkre az MNB. Az egyes hónapokban mintegy 4200–6200 fő kezdeményezett ilyen céllal kifizetést saját pénztáránál.
Az ingatlancélú kifizetési kérelmek összege szeptember 30-ig összességében közel 91,7 milliárd forintot tett ki.
A kifizetési kérelmek összege az egyes hónapokban 7,2-13,8 milliárd forint között ingadozott – közölte a Nemzeti Bank.
Utoljára a Pénztárszövetség konferenciáján láttak napvilágot részletes adatok a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásáról. Akkor Túri Anikó, az NGM államtitkára közölte: az első félévben közel 23 ezer felhasználási igényt teljesítettek, több mint 51 milliárd forint értékben, azaz egy kifizetés átlagos értéke mintegy 2,25 millió forint volt. A konferencián az is elhangzott, hogy október 2-ig összesen 67 milliárd forintnyi kifizetést teljesítettek a pénztárak. Túri Anikó elmondta: várakozásuk szerint 100-120 milliárd forintos kiáramlásra lehet számítani az idei évre vonatkozóan.
|Az ÖNYP lakáscélú felhasználás első féléves számai
|Felhasználás Q1 és Q2 időszakban
|Teljesített igények száma (db)
|Kiutalt összeg (millió Ft)
|Átlagos kifizetés igénylésenként (millió Ft)
|Jelzáloghitel törlesztése
|7 820
|19 392,0
|2,48
|Munkáltatói hitel törlesztése
|253
|485,9
|1,92
|Önerő
|373
|1 662,8
|4,46
|Korszerűsítés és bővítés
|10 214
|9 864,5
|0,97
|Lakásvásárlás
|3 509
|17 819,2
|5,08
|Telekvásárlás
|235
|862,7
|3,67
|Építés
|335
|965,9
|2,88
|Összesen
|22 739
|51 053,2
|2,25
|Forrás: NGM, Portfolio
Nagy Koppány, az MNB igazgatója akkor elmondta: augusztusig bezárólag 83,2 milliárd forintnyi kifizetési igény érkezett be a pénztárakhoz, 42 814 darab igénylés keretein belül. Vélekedése szerint az év egészére vonatkozóan 100 és 200 milliárd forint között várható a kiáramlás végösszege, de nem elképzelhetetlen, hogy akár ennél is magasabbra megy.
A nyugdíjpénztári szektor augusztus végén napvilágot látott statisztikái szerint az elvileg mozdítható teljes vagyonnak (2024. szeptember végi egyenlegnek) kb. 2,4 százaléka áramlott ki a pénztárakból az első félévben, de fontos szem előtt tartani, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
