Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz ma figyelni az OTP-re

Ma reggel fontos adat érkezik, hiszen a KSH az októberi inflációs statisztikát teszi közzé, ami hagyományosan a piacok egyik legfontosabb indikátora, akár a forint árfolyamára is hatással lehet. Az elemzők egyelőre nem várnak nagy változást, várhatóan marad 4% felett az áremelkedési ütem, előre tekintve ugyanakkor a jövő év elején komolyabb esés is jöhet az inflációban.

Európában az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a piacok, bár a jegybank világossá tette, hogy egyhamar nem folytatódik a kamat csökkentése, emellett a ZEW aktuális hangulatindexei érkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images