Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz ma figyelni az OTP-re
Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz ma figyelni az OTP-re

Portfolio
Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat, ma pedig már az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a befektetők Európában. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban.
Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz figyelni az OTP-re

Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen árulta el, hogy a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból.

Mi befolyásolhatja a kereskedést?

Ma reggel fontos adat érkezik, hiszen a KSH az októberi inflációs statisztikát teszi közzé, ami hagyományosan a piacok egyik legfontosabb indikátora, akár a forint árfolyamára is hatással lehet. Az elemzők egyelőre nem várnak nagy változást, várhatóan marad 4% felett az áremelkedési ütem, előre tekintve ugyanakkor a jövő év elején komolyabb esés is jöhet az inflációban.

Európában az EKB elnökének megszólalására figyelhetnek a piacok, bár a jegybank világossá tette, hogy egyhamar nem folytatódik a kamat csökkentése, emellett a ZEW aktuális hangulatindexei érkeznek.

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Hétfő reggelre megérkezett a hír, melyre a befektetők már hosszú napok óta vártak: hamarosan újraindulhat az amerikai kormányzat a rekordhosszúságú leállás után. A hírre pozitívan reagáltak a tőzsdék, Ázsiában szép emelkedést láthattunk, és Európában is lendületes volt az emelkedés, Amerikában pedig a Nasdaq vezetésével szintén felfelé húztak a tőzsdék.

