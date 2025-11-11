Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum

A japán technológiai óriás kedden közzétett pénzügyi jelentésében közölte, hogy

októberben 32,1 millió Nvidia-részvényt adott el.

A vállalat emellett T-Mobile-részesedésének egy részét is értékesítette 9,17 milliárd dollárért.

A SoftBank befektetései a ChatGPT fejlesztőjében, az OpenAI-ban és a PayPay-ben hozzájárultak ahhoz, hogy a japán vállalat 19 milliárd dolláros nyereséget érjen el a Vision Fund befektetési alapján a pénzügyi év második negyedévében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

