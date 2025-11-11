  • Megjelenítés
Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum
Befektetés

Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum

Portfolio
A SoftBank bejelentette, hogy teljes Nvidia-részesedését értékesítette 5,83 milliárd dollárért, miközben jelentős nyereséget könyvelhetett el a Vision Fund befektetésein - tudósított a CNBC.

A japán technológiai óriás kedden közzétett pénzügyi jelentésében közölte, hogy

októberben 32,1 millió Nvidia-részvényt adott el.

A vállalat emellett T-Mobile-részesedésének egy részét is értékesítette 9,17 milliárd dollárért.

A SoftBank befektetései a ChatGPT fejlesztőjében, az OpenAI-ban és a PayPay-ben hozzájárultak ahhoz, hogy a japán vállalat 19 milliárd dolláros nyereséget érjen el a Vision Fund befektetési alapján a pénzügyi év második negyedévében.

Még több Befektetés

Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!

Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban

Kiszámították, mekkora hozamot termeltek a magyar életbiztosítások

Kapcsolódó cikkünk

Így született meg a semmiből a világ legértékesebb startupja

20 milliárd dolláros fintech sikercég mehet hamarosan tőzsdére Amerikában

Újabb nagy fogás az Inteltől: az Nvidai után újabb óriáscég fektethet be

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility