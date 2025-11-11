  • Megjelenítés
Több milliárd eurót fektet be a Google Európában
Több milliárd eurót fektet be a Google Európában

Iparági források szerint a Google több milliárd eurós beruházással bővítheti németországi infrastruktúráját: új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét.
Iparági források szerint az Alphabethez tartozó Google

egy számjegyű milliárd eurós beruházást tervez Németországban.

A cél az infrastruktúra és az adatközponti kapacitás bővítése Európa legnagyobb gazdaságában.

Egy másik forrás szerint a terv része egy új adatközpont építése Dietzenbachban, Frankfurt közelében, valamint a vállalat hanaui telephelyének bővítése ugyanebben a térségben.

A Google egyelőre nem kommentálta a beruházás pontos összegét.

A vállalat korábban közölte, hogy

milliárdokat fektet be Németországban, és az innovációk, a mesterséges intelligencia és a klímasemleges átalakulás révén valós, a jövőt érintő kérdéseket

kíván kezelni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

