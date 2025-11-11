Újra az állami nyugdíj kiszámíthatóságáról és a járadék fontosságáról

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az érdemi gondolatok előtt egy előzetes pontosítás: a Farkas András által írtakkal ellentétben nem vagyok kormányzati szakértő; amit leírok, azt azért írom le, mert én így gondolom.

1) Kell-e nyugdíjreform?

A szakirodalomban ismert a gazdasági szervezetek változásmenedzsmentjének kotteri modellje, ennek első lépése: „kelts sürgősségérzést”. Farkas András is erre a logikára fűzi fel a mondanivalóját. Cikkének nyitó és záró kérdései a következővel kezdődnek:

Szakadékba zuhanás fenyegeti a magyar nyugdíjrendszert? Igen.”

Az első gondolat ennek kapcsán az, hogy a nyugdíjrendszer nem vállalat, így a sikeres átalakítás módja sem feltétlenül azonos a gazdasági szervezeteknél megszokottal. A nyugdíjrendszer mind időben, mind az igénybe vevőket illetően tágabb, szélesebb körű, mint szokásosan egy gazdasági szervezet. Nehezebben tanul, így a működés, vagy legalábbis annak elveinek ismertsége önérték.

Az „újratanulás” vesztesége a változás mértékével nő, ez önmagában is a kisebb változások mellett szóló érv.

De érdemes tartalmilag is tisztába tennünk a kérdést: ha van „szakadékba zuhanási fenyegetés” a magyar nyugdíjrendszert illetően, akkor az fenntarthatósági – azaz demográfiai és az ehhez kapcsolódó gazdasági – okok miatt van. A valódi kérdés tehát az, hogy a fenntarthatósági és gazdasági (erőforrás-rendelkezésre állási) kihívásoknak miként tud megfelelni a magyar nyugdíjrendszer, és nem az, hogy kell-e reform?

Azt viszont nem gondolom, hogy azok az – egyébként akár jogosnak tűnő – felvetések, amelyek igazságossági alapúak, és disztribúciós jellegű választ igényelnek („osszunk el többet” vagy „osszuk el másképp”), közelebb visznek a fenntarthatósági kihívásoknak való megfeleléshez, arra viszont alkalmasak, hogy rossz – azaz a célnak nem megfelelő, vagy nem fenntartható – reform szülessen.

Ilyet már láttunk éppen a nyugdíjrendszer terén – a magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetése és befagyasztása/kivezetése pontosan ilyen volt. Bár a mélyebb elemzés meghaladja a jelen írás kereteit, az mindenképp kijelenthető, hogy az ország időt veszített, és a frusztráción kívül nem sokat nyert vele.

A jelen helyzetre vonatkoztatható tanulság, hogy a fenntarthatósági kihívásoknak való tényleges megfelelés fontosabb, mint a reform, és főleg fontosabb egy rossz reformnál.

2) Az állami nyugdíj kiszámíthatósága

Farkas András kijelentése sarkos: a rendszer túl komplex, a jelenlegi számítási eljárások miatt a magyar (állami) nyugdíjrendszer áttekinthetetlen. Senki nem látja előre az élete során azt, hogy hogyan épülnek föl évről-évre a jogosultságai, s ezek ismeretében mennyi plusz járulékot érdemes fizetnie vagy milyen nyugdíjcélú előtakarékossági programba érdemes belevágnia.

Ebben akár igaza is lehet, éppen emiatt érdemes a kérdést kettébontani:

Elsőként azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy a jelenleg ismert tények alapján mai nyugdíjba vonulás mellett mekkora nyugdíjra számíthatnánk – ez a kérdés pedig megválaszolható. Az ügyféloldali tények a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó egyeztetési eljárásban tisztázhatók, a jelenlegi szabályok pedig ismertek. Az, hogy a rendszer bonyolult, nem kétséges, de a XXI. században azért ismert szabályokra automatizált algoritmust írni egyáltalán nem megoldhatatlan.

Nem mellékesen: egy nyugdíjreform, azaz egy, a jelenlegi szabályrendszert alaposan felülíró változás ennek az elvégezhető és elvégzendő feladat újabb elhalasztásának adna megint felmentést.

A jövő kérdése egy másik ügy – ez tőlünk, ügyfelektől is függ. Közismert, hogy szerencsésebb országokban vannak „nyugdíjtervek” (Pension Plan), a tervek – azaz a jövőre vonatkozó elképzelések és cselekvési programok – minden bizonytalanságával. Tudom, hogy ez nem hangzik tökéletes megoldásnak, de jobb a jövőre egy tudottan nem tökéletes eszközzel (nyugdíjterv) felkészülni, mintsem csodavárásként tekinteni egy esetleges, és a sikert egyáltalán nem garantáló nyugdíjreformra. Így az ismert tényekből levonható megalapozott következtetések és a megfogalmazható igények közti rés ismerete az öngondoskodást is támogathatja.

3) A hiányzó járadékokról

Farkas András argumentációja az alábbi érveket tartalmazza:

nálunk sokkal fejlettebb államok önkéntes nyugdíjbiztosítási eszközeiből is szeretik egyösszegben vagy nagyobb részletekben kivenni az emberek a nyugdíjcélú megtakarításaikat, és nem kérik az életjáradék vagy pénztári járadék formájában történő hozzáférést.

további gondot okoz a járadékosítás kapcsán, hogy Magyarországon kicsi a potenciális járadékosok kockázatközössége, ezért az életjáradék nagyon drága.

a járadék összege nagyon alacsony lehet, hiszen kicsi (jellemzően csak néhány millió forint) az alapjául szolgáló megtakarítás, és ez az alacsony járadékösszeg egyáltalán nem vonzó az érintett számára.

nincs semmilyen hosszú távú bizalom sem az állam, sem a megtakarításokat kezelő pénzügyi intézmények tekintetében.

A fentiekben van igazság, de vannak ezeket az érveket felülíró nemzetközi gyakorlatok is: Például a németek és az osztrákok csak olyan nyugdíjcélú előtakarékossági termékre adnak adókedvezményt, amelyiknek a dekummulációja kizárólag élethosszig tartó járadék – ahogy ez például a Századvég MABISZ számára készített, a nyugdíj-előtakarékosság ösztönzésének lehetőségeit taglaló tanulmányából is kiolvasható. Ez kétségkívül jól oldja fel azt az ellenmondást, amely a fenti „nincs bizalom” érv, az ezt igazoló évi cca egymilliárd forint nagyságrendű járadékkifizetés, illetve a magyar nyugdíjpénztári szektor évi cca. 20 Mrd Ft nagyságrendű adójóváírási gyakorlata között feszül.

De említhető a lengyel példa is: a nyílt nyugdíjalapok (OFE) csak a tőkeakkumulációban aktívak, a nyugdíjvagyon az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére átkerül a „társadalombiztosításnál” (ZUS) vezetett alszámlára, és a normál nyugdíjjal együtt kerül kifizetésre, azt növelő összegként, azaz a dekummulációt az állami szerv végzi, a longevity risk (hosszú élet kockázat) átvállalásával. Így a kockázatközösség elégséges mérete – a lengyel nyílt nyugdíjalapok tagsága 2025 közepén 14,1 millió főt számlált – illetve a járadékfizetési folyamata alacsony egységköltsége is biztosított.

A fentiek tehát azt mutatják, hogy a járadékosításra ma is vannak működőképes nemzetközi gyakorlatok, nem szükséges a meleg vizet újra feltalálni. Én személyesen úgy gondolom, hogy a három magyar nyugdíj-előgondoskodási termék (ÖNYP, NYESZ, nyugdíjbiztosítás) eltérő kezelést érdemel, és remélem, hogy a választások után ez a kérdés elő is kerül.

A járadékok kapcsán újból ki szeretném emelni a fogyasztóvédelmi szempont fontosságát: a nyugdíjcélú termékek természetes célja a védelem az időskori keresőképesség csökkenésével szemben, így az ennek megfelelő megoldás a jövedelempótlás, nem pedig az egyszeri kifizetés. A „régi” MNB megítélésem szerint e tekintetben nem védte kellő súllyal az ügyfelek (fogyasztók) élethelyzetből fakadó jogos igényeit, a szakmai konferenciákon ez a kérdés legalábbis nem merült fel, a szolgáltatók ezirányú számonkérése nem valósult meg, illetve nyilvános program sem indult a járadék népszerűsítésére.

Ez pedig fontos lenne – ugyan ki emlékszik már a 15 évvel ezelőtt kapott egyszeri jutalomra? Az életkori sajátosságok miatt legalább ilyen rossz a helyzet nyolcvan évesen a nyugdíjkorhatár betöltésekor kapott egyösszegű szolgáltatásokkal – ha esetleg emlékszünk is rá, az aktuális helyzetünkön semmit nem segít. Pedig az adott nyugdíj-előtakarékossági termék megvásárlására jó eséllyel éppen ennek a helyzetnek az elkerülése céljából került sor.

4) A kampányígéretek kapcsán

Az állami nyugdíjminimum általánosan 120.000 forintra emelésével (Tisza párt kampányígérete) kapcsolatban azt az állítást tettem, hogy a magyar nyugdíjrendszerben alacsony állami nyugdíjhoz a magyar rendszerben az alacsony életkereset, illetve a rövid szolgálati idő vezet, ami ténykérdés. Ennek kapcsán az emelés általános elvének nehezen tarthatóságára mutattam rá két eset kapcsán: a korábbi nyugdíjba menetelt önként választók nyugdíjemeléssel „jutalmazását” következetlenségnek, így az adófizetőkkel szemben unfairnek tartom (példa: Nók40), illetve az öngondoskodási elvvel szembeni esetleges kontraproduktivitás ellenérvét hoztam fel (példa: valamennyire működő vállalkozói öngondoskodás). Ezekre az esetekre vonatkozóan a finomítás igényét természetesen változatlanul fenntartom, a Farkas András által hangoztatott „áldozathibáztatást” pedig – a közös soproni gimnázium okán – a szerző közírói munkássága részének tekintem.

Ha jól értem Farkas András érvelését, ő a tervezett intézkedéssel önmagában ugyan teljesen egyetért, de fontosabbnak tartaná a nyugdíjmegállapítás és nyugdíjkarbantartás rendszerének felülvizsgálatát, illetve lényegesnek tartana a régebben megállapított nyugdíjak esetében egy pótlólagos emelést is – mindezt a nyugdíjasok relatív (a nyugdíjba menetelkori állapothoz viszonyított) elszegényedésének elkerülése érdekében.

A szegénység elkerülése iránti elkötelezettség ugyan elismerésre méltó, de a fenntarthatóság szempontjából jeleznem kell a kételyeimet azzal kapcsolatban, hogy tehető-e tartósan a társadalombiztosítás (illetve a magyar állam) feladatává a nyugdíjba menetelkori relatív jövedelmi helyzet tartós biztosítása? Megítélésem szerint fogyó népesség és emelkedő időskori függőségi ráta esetén semmiképp.

Érdemes egy pillantást vetni a KSH által közzétett időskorú eltartottsági rátára (a mutató azt mondja meg, hogy a 65 évesek és idősebbek száma miként aránylik a 15-64-évesek számához):

1. számú ábra: a magyar idős korú eltartottsági ráta (forrás: KSH)

Az ábra azt mutatja, hogy amíg 1990-ben az eltartottsági ráta 20% volt, azaz egy 65 éves vagy idősebb magyarra öt 15-64 éves potenciális keresőkorú jutott, addig 2013-ban már csak négy (25,1%), napjainkra pedig már csak három (2025: 32,4%).

Mindezt úgy, hogy a lakosság száma abszolút értelemben is csökkenő tendenciát mutat.

Így a felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer alapjául szolgáló generációs szolidaritás a fiatalabb generációk számára egyre inkább generációs terhet jelent – egyre kevesebb keresőképes magyarnak kell biztosítania arányaiban egyre több 65 feletti honfitársának nyugdíját – Farkas András érvelése szerint úgy, hogy annak vásárlóértéke nemcsak, hogy reálértékben ne csökkenjen, hanem bérnövekedés esetén annak mértékével nőjön is.

Érdemes az érme másik oldalát is megnézni – mi lenne a helyzet gazdasági visszaesés és esetleg növekvő munkanélküliség / reálbércsökkenés esetén? Ha a rendszer „lefelé zárt”, az egyértelműen túlzottan növeli a következő generációk egyébként is folyamatosan növekvő terhét, fenntarthatósági szempontból így erősen aggályos. Ha az elv a következetesség, akkor a nyugdíjaknak is csökkennie kellene, reálértékben mindenképp, ami éppen a nyugdíjasokkal szemben lenne tisztességtelen – a korral járó képességcsökkenés miatt nekik áll legkevésbé módjukban tenni a jobb/elviselhetőbb életért.

E tekintetben a jelenlegi gyakorlat – inflációkövetés plusz GDP-növekedésfüggő nyugdíjprémium lefelé zártan – egy fokkal fenntarthatóbb, azzal, hogy a rendszer legsérülékenyebb pontját valószínűleg a „pluszhavi” (13.,14., ...) nyugdíjak jelentik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

