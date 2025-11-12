Lesz-e év végi hajrá a hazai aukciós piacon?

Bár Zsolnay-kerámiák rendszeresen szerepelnek a Virág Judit Galéria aukcióin, a ház, a világon egyedüliként önálló árveréseket is szervez a világhírű magyar kerámiáknak. Ezek sorában november 17-én 71 Zsolnay-tételre lehet majd licitálni, melyek kezdő árai néhány százezer és 12 millió forint között váltakoznak. Utóbbi árról két tétel is indul: a Mack Lajos által tervezett, nőalakot párduccal ábrázoló, 1907-1908 körül készült 75 centiméter magas váza és egy 1906-os óriáskaspó, melynek létezéséről évtizedeken át a szakembereknek sem volt tudomásuk. Előbbi tétel 26-34 milliós, utóbbi 24-36 milliós becsértéket kapott, azaz mindkettő esélyes lehet arra, hogy megdöntse a Zsolnay kerámiák ugyancsak a Virág Judit Galériánál két éve felállított, majd tavaly megismételt 28 millió forintos árrekordját. Ritkaságnak számít az a Zsolnay Júlia által tervezett 1889-es tál is, amit rendkívüli technikával megalkotott díszei tesznek igazán különlegessé. A historizáló stílus csúcsdarabjára 3 millió forintról indulva lehet licitálni.

Plasztikus jelenettel díszített óriásváza. Nőalak hódoló párduccal, 1907-1908. A Virág Judit Galéria jóvoltából

November 19-én ismét a Virág Judit Galéria lép színre: immár 17. alkalommal rendezi meg a kifejezetten a II. világháború utáni és kortárs művészetnek szentelt aukcióját. Ezúttal 84 művész 127 munkája kerül kalapács alá, a kikiáltási árak a néhány százezertől a 30 millió forintig terjedő sávban mozognak. A reprezentált életművek többsége teljes egészében vagy nagyobbrészt Magyarországon született, de a szerzők között Victor Vasarelytől Reigl Juditon át Molnár Veráig jónéhány olyan művész is szerepel, akiknek munkássága külföldön teljesedett ki. Az alkotók egy részének pályája már lezárult, de a napjainkban is aktív művészek között a kortárs szcéna legismertebb, többnyire az idősebb korosztályokhoz tartozó mesterei, így Keserü Ilona, Maurer Dóra, Nádler István, Mengyán András, Fehér László, Bukta Imre, Haász István és mások mellett megtaláljuk a közép- és az ifjabb művésznemzedék olyan jól ismert képviselőit is, mint Benedek Barna, Nemes Márton, Csató József, Király Gábor, Haász Katalin vagy Orr Máté.

Keserü Ilona: Hommage à Martyn (2.), 1986-87, olaj, grafit, olajpasztell, vászon, 80 x 120 cm. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A szcéna legkeresettebb sztárjai közül többen is életművi jelentőségű alkotással szerepelnek az aukción. A ma is élő magyar művészek eladási rekordját tartó Keserü Ilona a mesterének tartott Martyn Ferenc előtt tiszteleg Hommage à Martyn (2) című, 1986-87-ben született lírai festményével, mely 30 millió forintról indul és becsértékét 46-54 millió forintban állapította meg a galéria. Molnár Vera magyarra Kettős varázsnégyzetként fordítható, Double Rectangle Magique című nagyméretű kései akrilképe a művész közel fél évszázados Dürer-ciklusához kapcsolható és 10 millió forintról indulva várja a liciteket. Bak Imre cím nélküli, ugyancsak nagyméretű akrilképe 1989-ben, azaz a művész posztmodern fordulata után készült és 18 milliós indítás után 30-40 millió forintot várnak érte. Konok Tamástól öt, Lantos Ferenctől, Fajó Jánostól és Nádler Istvántól négy-négy alkotásra lehet licitálni; a munkák mindannyiuk esetében pályájuk különböző korszakait reprezentálják és műfajukat tekintve is sokszínűek; a kezdő árak ennek megfelelően széles, 550 ezer és 9 millió forint közötti sávban mozognak.

Bak Imre: Cím nélkül, 1989, akril, vászon, 200 x 150 cm. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A fenti aukciók katalógusainak lezárását követően beérkezett Zsolnay kerámiákat, illetve kortárs festményeket a Virág Judit Galéria november 23-án záruló online árverésen értékesíti; itt a kikiáltási árak általában a néhány százezer forintos sávban találhatók.

A Műgyűjtők Háza november 19-i árverésének vezető tételei széles műfaji skálán mozognak. Haraszty Istvántól egy vegyestechnikájú munkára, Bartl Józseftől akrilképre, Halász Károlytól temperára, Szabó Tamástól alumínium plasztikára, Kozma Istvántól és Mazzag Istvántól olajfestményre, míg Bada Dadától kollázsra lehet licitálni; az említett tételek 120-260 ezer forint közötti kikiáltási árról indulnak. Komoly érdeklődésre számíthatnak Maurer Dóra és Gross Arnold 45, illetve 36 ezre forinton kezdő rézkarcai is.

Briliáns fülbevalópár, platina 950, 2 nagy, sárgás színű, radiant csiszolású gyémánt 10,22 és 10,03 ct, W-X, S-T, VS2, GIA gyémánt, 84 navett, csepp és briliáns csiszolású gyémánt cca. 4,46 ct, D-E, VVS, beszúrós stiftes szereléssel, 17,1 g A BÁV ART jóvoltából

A BÁV ART háromnapos művészeti aukciójával – immár a 86.-kal – indítja a decembert 2-a és 4-e között. A 850 tétel közül a legnagyobb érdeklődés ezúttal egy ékszer szereplését kíséri, mely az árverés első napján kerül kalapács alá. A nemzetközi figyelmet keltő briliáns fülbevalópár két 10,3 karátos, radiant csiszolású sárga gyémántot tartalmaz és hazai ékszeraukción még nem látott magasságból, 110 millió forintos kikiáltási árról indul. Amennyiben elkel, minden idők legdrágább hazai aukciós ékszertétele lesz és szinte biztosan bekerül az idei év abszolút, tehát műtárgykategóriákon átívelő ranglistájának TOP 10-ébe is.

Az órák között szinte valamennyi világmárka képviselteti magát; a legnagyobb sztárnak itt az az Omega Speedmaster Moonwatch ígérkezik, melynek eredeti változata a NASA hivatalos időmérője volt; ezt viselték az űrhajósok az első, 1969-es holdraszálláskor is. A kronográf kikiáltási ára 2 millió forint.

Ország Lili: Kék mozaik fal. Kék mozaik fal, 1960 körül, olaj, farostlemez, 44,3 x 52 cm. A BÁV ART jóvoltából

Fontos alkotások képviselik a második napi festményanyagban – mások mellett – Batthyány Gyula, Koszta József és Ország Lili művészetét. Batthyány 1930 körül készült jellegzetes alkotásán (induló ár 19 millió forint) a nagyváros harsány, dekadens világa jelenik meg; míg Koszta József Falusi házak kerttel című festménye egy egészen más, elcsendesedett tanyasi világot örökít meg (induló ár 4,2 millió forint). Ország Lili Kék mozaik fala (induló ár 12 millió forint) a művésznek az 1960-as években indult alkotói korszakához kapcsolódik, melyben a lüktető ritmusú felületeké, városi falaké és szakrális szimbólumoké a főszerep.

A ritkaságokat is tartalmazó Zsolnay-tételsorból kiemelkedik az a két, egymást tematikájában kiegészítő, 65 cm átmérőjű falitál, melyek Zsolnay Júlia dekorációs terve alapján 1889-ben készültek és a japán kultúra téma- és formavilágának erős hatását tükrözik. A két tál kikiáltási ára egyenként 1,8 millió forint. Igazi gyűjtői darab az Apáti Abt Sándor terve alapján készült, egyiptomi papot ábrázoló, szecessziós díszkancsó is, amire 2 millió forinton kezdődhet a licit.

Demétre H. Chiparus: Les Amis de toujours, öntött, patinázott és hidegen festett bronz, valamint faragott csont kombinációja. A BÁV ART jóvoltából

Az aukció harmadik napjának hagyományosan gazdag ezüst kínálatából az Ámort ábrázoló, 1680-ban készült, aranyozott barokk kupa és a XIX. század közepén készült ezüst biedermeier asztalközépdísz emelkedik ki; a két tétel 900 ezer, illetve 1,6 millió forinton kezd. Az art deco műtárgyak között a Kozma Lajos által tervezett, 1,2 millió forinton kezdő vörös-arany kétajtós szekrény és az irányzat legjelentősebb szobrászaként számontartott Demétre Chiparus nőt agarakkal ábrázoló munkája kerülhet az érdeklődés középpontjába. Utóbbi tételre 16 millió forintról indulva várják a liciteket.

A további decemberi árverésekre, így a Virág Judit, a Kieselbach és a Nagyházi galériák téli aukcióira hamarosan visszatérünk.

Címlapkép: Óriás virágtartó edény, oszlopcsarnok, várrom és vitorlás panorámaképével, 1906. A Virág Judit Galéria jóvoltából

