Megjelent az idei BÉT50 kiadvány

A kiválasztás a Budapesti Értéktőzsde és szakmai partnere, az EY által kidolgozott, egységes szempontrendszer mentén történik, fókuszba helyezve a fenntartható működést, a versenyképességet és a fejlődési potenciált.
Az idei kiadványban bemutatott ötven vállalat
a 2024-es üzleti év során összesen 522,6 milliárd forint árbevételt és 56,4 milliárd forint EBITDA-t realizáltak, és 7742 munkavállalót foglalkoztatnak.
A vállalkozások tevékenységi körüket és földrajzi elhelyezkedésüket tekintve egyaránt sokszínű képet mutatnak a hazai középvállalati szegmensről. A cégek Magyarország különböző pontjain működnek, a legnagyobb arányban – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is Pest vármegyében.
Iparági megoszlásuk jól tükrözi a hazai vállalati szféra változatosságát: az információs technológia, a kereskedelem és vendéglátás, valamint a feldolgozóipar dominál, de jelen vannak a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat képviselői is.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyitóbeszédében kiemelte:
„a Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett. A BÉT egyre magasabb színvonalon biztosítja a vállalatok számára a tőzsdére lépés intézményi kereteit, amelyben komoly szerepet kapnak a lakossági megtakarítások is.”
A köszöntőt követően Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója mutatta be az új BÉT50 kiadványt, és tartott előadást a hazai tőkepiac és vállalati szektor kilátásairól.
„A 2025-ös kiadványban bemutatott cégek elmúlt évekbeli teljesítményében látható dinamika pozitívan szemlélteti, hogy a magyar kkv-k képesek helytállni a jelenlegi volatilis gazdasági környezetben. A Budapesti Értéktőzsde meggyőződése, hogy a közös siker közös munka eredménye. Amit elindítottunk, azt érdemes folytatni, hiszen ezzel újabb vállalatok kerülhetnek közelebb a tőzsdéhez, és részesülhetnek a tőkepiac nyújtotta szinergiákból” – mondta Tóth Tibor.
A programon felszólalt többek között Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Szabó Levente, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese, valamint Vaszari Péter, az EY Magyarország Stratégia és Tranzakciók üzletágának partnere is.
A konferencia szakmai programját panelbeszélgetések és inspiráló előadások kísérték, köztük Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának prezentációja.
A délutáni workshopok két kulcstémát jártak körül: a fenntarthatóság gyakorlati kihívásait és a generációváltás kérdéseit – utóbbit a Grémium az Utódlásért Egyesület szakértőinek bevonásával.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
