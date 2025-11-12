Megjelent az idei BÉT50 kiadvány

A Budapesti Értéktőzsde bemutatta a BÉT50 – Ötven hazai vállalat sikertörténete című sorozat tizedik kötetét. A jubileumi kiadványban szereplő újabb ötven magyar vállalkozással együtt a BÉT50-közösség immár ötszáz tagot számlál, melynek tagjai a magyar gazdaság legeredményesebb és leginspirálóbb középvállalatai közül kerülnek ki.

A kiválasztás a Budapesti Értéktőzsde és szakmai partnere, az EY által kidolgozott, egységes szempontrendszer mentén történik, fókuszba helyezve a fenntartható működést, a versenyképességet és a fejlődési potenciált.

Az idei kiadványban bemutatott ötven vállalat

a 2024-es üzleti év során összesen 522,6 milliárd forint árbevételt és 56,4 milliárd forint EBITDA-t realizáltak, és 7742 munkavállalót foglalkoztatnak.

A vállalkozások tevékenységi körüket és földrajzi elhelyezkedésüket tekintve egyaránt sokszínű képet mutatnak a hazai középvállalati szegmensről. A cégek Magyarország különböző pontjain működnek, a legnagyobb arányban – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is Pest vármegyében.

Iparági megoszlásuk jól tükrözi a hazai vállalati szféra változatosságát: az információs technológia, a kereskedelem és vendéglátás, valamint a feldolgozóipar dominál, de jelen vannak a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat képviselői is.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyitóbeszédében kiemelte:

„a Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett. A BÉT egyre magasabb színvonalon biztosítja a vállalatok számára a tőzsdére lépés intézményi kereteit, amelyben komoly szerepet kapnak a lakossági megtakarítások is.”

A köszöntőt követően Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója mutatta be az új BÉT50 kiadványt, és tartott előadást a hazai tőkepiac és vállalati szektor kilátásairól.

„A 2025-ös kiadványban bemutatott cégek elmúlt évekbeli teljesítményében látható dinamika pozitívan szemlélteti, hogy a magyar kkv-k képesek helytállni a jelenlegi volatilis gazdasági környezetben. A Budapesti Értéktőzsde meggyőződése, hogy a közös siker közös munka eredménye. Amit elindítottunk, azt érdemes folytatni, hiszen ezzel újabb vállalatok kerülhetnek közelebb a tőzsdéhez, és részesülhetnek a tőkepiac nyújtotta szinergiákból” – mondta Tóth Tibor.

A programon felszólalt többek között Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Szabó Levente, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese, valamint Vaszari Péter, az EY Magyarország Stratégia és Tranzakciók üzletágának partnere is.

A konferencia szakmai programját panelbeszélgetések és inspiráló előadások kísérték, köztük Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának prezentációja.

A délutáni workshopok két kulcstémát jártak körül: a fenntarthatóság gyakorlati kihívásait és a generációváltás kérdéseit – utóbbit a Grémium az Utódlásért Egyesület szakértőinek bevonásával.

