Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam

A gyengülés hátterében az áll,
hogy a SoftBank egyre nagyobb forrásokat csoportosít át a mesterséges intelligenciához kapcsolódó ügyleteibe, köztük az OpenAI felé, miközben más befektetéseit is bővíti.
A konglomerátumnak 22,5 milliárd dollárnyi további befektetést kell finanszíroznia az OpenAI-ban. Emellett 6,5 milliárd dollárért felvásárolja az Ampere chipgyártót, és 5,4 milliárd dollárért megállapodott a svájci ABB robotikai üzletágának megvételéről.
Mary Pollock, a CreditSights elemzője úgy becsüli, hogy a SoftBank legalább 41 milliárd dollárnyi friss kiadást vállalt befektetésekre és akvizíciókra. A készpénzállomány szeptember végén 4,2 billió jen (27,86 milliárd dollár) volt. A jelenlegi negyedévben a készpénzigény "jelentős" – írta. Hozzátette: bár a vállalat likviditása javult az októberi hibridkötvény-kibocsátás óta, továbbra is proaktív finanszírozásra lesz szükség a befektetésekhez szükséges több mint 41 milliárd dolláros kiadások fedezésére.
A SoftBank kedden közölte, hogy eladta Nvidia-részesedését, és június és szeptember között 9,2 milliárd dollár értékben T-Mobile US részvényeket is értékesített.
A kockázatvállalásáról és agresszív befektetési stílusáról ismert alapító-vezérigazgató, Szon Maszajosi optimista az AI kilátásait illetően.
Nem gondoljuk, hogy a SoftBank negatívan ítélné meg az Nvidiát. A pozíció nagy, likvid és könnyen pénzzé tehető volt, és valószínű, hogy a SoftBank még nagyobb felértékelődési lehetőséget lát a tőke OpenAI-ba történő átcsoportosításában
– mondta Rolf Bulk, a New Street Research elemzője.
Szon júniusban arról beszélt, hogy az AI versenyben a győztesek idővel egyre erősebbek lesznek, és besöprik a profitot, párhuzamot vonva olyan cégekkel, mint a Google anyavállalata, az Alphabet, illetve az Amazon.
A SoftBank részvényei április és október között több mint a négyszeresükre emelkedtek, ám az elmúlt napokban lefaragtak a nyereségből. Szerdán a papírok a korábbi veszteségek egy részét ledolgozták, és végül 3,46%-os mínuszban zártak.
A finanszírozási igények fedezésére a részvényeladások mellett a SoftBank kötvényeket bocsátott ki és hiteleket vett fel. 8,5 milliárd dolláros hitelt vett fel az OpenAI támogatásához, és 6,5 milliárd dolláros áthidaló hitelt intézett az Ampere felvásárlására, utóbbit még nem hívta le. Április eleje óta három devizában bocsátott ki kötvényt: 620 milliárd jen, 2,2 milliárd dollár és 1,7 milliárd euró értékben.
A hitel/fedezet arány (loan-to-value) szeptember végén 16,5% volt, az előző negyedévi 17%-ról csökkenve. Gotó Josimicu pénzügyi igazgató a keddi gyorsjelentés után úgy fogalmazott, hogy a szeptember végi szint "valójában egy kicsit túl biztonságos".
A technológiai értékeltségi lufival kapcsolatos aggodalmak ellenére Navneet Govil, a SoftBank Vision Fund befektetési ágazatának pénzügyi igazgatója hangsúlyozta, hogy a növekvő AI-kereslet alátámasztja a befektetési tézist.
Ami különbözik a dotkom-korszaktól, hogy az AI-cégek érdemi bevételeket termelnek. Sokat beszélnek a capexről, de ezt valójában a kereslet hajtja
– mondta a Reutersnek a keddi gyorsjelentés után.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
