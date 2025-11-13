50%-kal emeli osztalékát a Disney, miközben súlyos bevételkiesés fenyegeti a vállalatot

A Disney arra számít, hogy elhúzódhat a YouTube TV-vel zajló terjesztési vita, ami tovább fokozta a befektetői aggodalmakat: a részvény 8%-ot esett, miután a negyedéves bevétel elmaradt a várakozásoktól, noha a profit felülmúlta az előrejelzéseket – számolt be a Reuters.

A gyorsjelentés után Hugh Johnston pénzügyi igazgató közölte, hogy a vállalat "védőhálót" épített a kilátásaiba arra az esetre, ha az egyeztetések elhúzódnak. A Disney csatornái október 30-án kerültek le a YouTube TV kínálatából. A szolgáltatás az Egyesült Államok negyedik legnagyobb fizetős tévészolgáltatója, nagyjából 10 millió előfizetővel. Hasonló vitája volt idén korábban az NBCUniversalnak is a YouTube TV-vel. "Végső soron a vesztesek a felhasználók" – mondta Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője.

A Morgan Stanley számításai szerint egy 14 napos sötétítés körülbelül 60 millió dollár bevételkiesést okozna a Disneynek.

A feszült tárgyalások rávilágítanak a YouTube TV gyors növekedésére és a Google pénzügyi erejére, amely nagyobb alkupozíciót ad vele szemben a médiavállalatoknak. "Az az ajánlat, amelyet az asztalra tettünk, azonos vagy jobb annál, mint amit más nagy terjesztők már elfogadtak" – mondta Bob Iger vezérigazgató a YouTube TV-vel folytatott egyeztetésekről. "Bár fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy megállapodjunk és visszakerüljenek a csatornáink a platformra, elengedhetetlen, hogy olyan megállapodás szülessen, amely tükrözi az általunk nyújtott értéket – ezt, mellesleg, a YouTube és az Alphabet is nagyobbnak tartja bármely más szolgáltató értékénél."

A vállalat egyúttal bejelentette, hogy 50%-kal emeli az osztalékot, és megduplázza a részvény-visszavásárlási programját a 2026-os pénzügyi évre.

A szeptemberrel zárult negyedik negyedévben az egy részvényre jutó korrigált eredmény 1,11 dollár lett, ami 3%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor 6 centtel meghaladta az LSEG konszenzust. A vidámparkok üzletága az amerikai óceánjáró-flotta bővítésével és a párizsi Disneyland jobb teljesítményével segítette a profittermelést.

A streaming üzletág eredménye 39%-kal, 352 millió dollárra emelkedett.

A Disney a negyedévben 12,5 millió új előfizetőt szerzett a Disney+ és a Hulu szolgáltatásokra, így az összesített bázis 196 millióra nőtt. Az új terjesztési megállapodás a Charter Communicationsszel szintén segített új streaming-ügyfeleket vonzani – mondta Johnston a Reutersnek. A kasszasiker Lilo és Stitch a negyedév során debütált a Disney+-on, és az első öt napban 14,3 millió megtekintést ért el – tette hozzá.

A vállalatnál vizsgálják, miként használhatnák az MI-t, hogy a Disney+ előfizetők rövid, felhasználók által készített tartalmakat hozhassanak létre.

"Óriási lehetőségek vannak az MI bevetésére a közvetlen fogyasztói platformjainkon" – mondta Iger. "Ez egyrészt olyan eszközöket ad, amelyek dinamikusabbá és ragadósabbá teszik a szolgáltatásokat, másrészt lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy alkossanak a felületeinken."

A csütörtöki jelentés a televíziós díjakból és reklámbevételekből származó bevételek további csökkenését jelezte, ugyanakkor a vállalat magabiztos a következő két év kilátásait illetően. A Disney két számjegyű korrigált EPS-növekedést prognosztizál a 2026-os pénzügyi évre – összhangban korábbi előrejelzésével –, és két számjegyű bővülést vár a 2027-es pénzügyi évre is. Az igazgatóság részvényenként 1,50 dolláros osztalékot hirdetett meg az 1 dollár után, és a 2026-os pénzügyi évben megduplázta a részvény-visszavásárlási keretet 7 milliárd dollárra.

A most zárult negyedév bevétele 22,5 milliárd dollár volt, nagyjából megegyezve az egy évvel korábbival, de elmaradva a 22,75 milliárd dolláros elemzői várakozástól.

A szórakoztatóipari divízió üzemi eredménye több mint egyharmaddal, 691 millió dollárra csökkent, mivel az idei filmek nem érték el a tavalyi sikerek, az Agymanók 2 és a Deadpool és Rozsomák eredményeit. A hagyományos tévés üzletág nyeresége 21%-kal, 391 millió dollárra esett vissza, és az ESPN teljesítménye is gyengült. Az élményüzletág – beleértve a vidámparkokat – 1,88 milliárd dollár üzemi eredményt ért el, ami 13%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest; a bővüléshez többek között a Disney óceánjáróin eltöltött utasnapok számának emelkedése járult hozzá.

