Meglepte a piacot a Wizz Air, száguld az árfolyam

Nehéz éve van a Wizz Airnek: a hajtóműproblémák, a működésbeli bizonytalanságok, és a befektetői bizalom eltűnésének hatására ugyanis valósággal összeomlott a vállalat részvényeinek árfolyama az elmúlt bő egy évben.
Ennek megfelelően nagy várakozás övezte a befektetők részéről a csütörtök reggeli második negyedéves gyorsjelentést,
már csak a nyári csúcsidőszak miatt is.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés