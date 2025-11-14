Jelentős tőkeemelést hajt végre a Shopper Park
A Shopper Park Plus Nyrt. igazgatósága 2025. november 14-én határozott egy alaptőke-emelésről, amely másodlagos nyilvános részvénykibocsátás formájában valósul meg. A döntés értelmében minimum 7,6 millió, maximum 9,3 millió darab "A" sorozatú, egyenként 0,1 euró névértékű új törzsrészvény kerül kibocsátásra. A részvények árát könyvépítéses eljárás során határozzák meg, 10,80 és 11,90 euró közötti sávban.
A tőkeemelés csak akkor tekinthető sikeresnek, ha legalább 82,08 millió euró értékben jegyeznek részvényeket a befektetők. Amennyiben ez az összeg nem gyűlik össze, a kibocsátás meghiúsul. A jegyzési időszak 2025. november 17-én indul, és a lakossági befektetők számára november 24-én délig, míg az intézményi befektetők részére ugyanaznap 17 óráig tart.
A részvényjegyzésre az Erste Group Bank AG, a Concorde Értékpapír Zrt., valamint a WOOD & Company forgalmazókon keresztül nyílik lehetőség. A társaság a meglévő részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárta, hogy szélesebb befektetői kört érhessen el és egységesen kezelhesse a nyilvános kibocsátást.
Túljegyzés esetén a vállalat allokációs mechanizmust alkalmaz. A lakossági befektetőknél arányos csökkentést és kerekítést fognak alkalmazni. A jegyzett részvények ellenértékét a lakossági befektetőknek teljes egészében, az intézményi befektetőknek pedig először legalább 25 százalékban, majd a fennmaradó részt 2025. november 27-én délig kell rendezniük.
A kibocsátást követően a Shopper Park Plus Nyrt. az új részvényeket a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában kívánja forgalmazni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
