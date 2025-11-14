  • Megjelenítés
Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre
Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre

A BlackRock legfeljebb 2 milliárd eurót fizet az ACS-nek egy adatközpont-fókuszú vegyesvállalat (joint venture) létrehozásának céljából – írja a Bloomberg.

A BlackRock Inc. megállapodott a spanyol mérnöki vállalattal, az ACS S.A.-val egy adatközpontokra összpontosító vegyesvállalat létrehozásáról.

A tranzakció ellenértéke legfeljebb 2 milliárd euró.

Az ACS pénteki közleménye szerint a BlackRock tulajdonában lévő Global Infrastructure Partners körülbelül 1 milliárd eurót fizet előre. A fennmaradó összeget mérföldkövek teljesüléséhez kötik, és változó összegű kifizetések formájában teljesítik.

Az új társaságban mindkét fél 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ACS a vegyesvállalatba az 1,7 gigawattnyi adatközponti kapacitás fejlesztéséhez kapcsolódó eszközöket viszi be.

