Merész húzás a BlackRocktól, hatalmas adatbirodalom jöhet létre

A BlackRock Inc. megállapodott a spanyol mérnöki vállalattal, az ACS S.A.-val egy adatközpontokra összpontosító vegyesvállalat létrehozásáról.
A tranzakció ellenértéke legfeljebb 2 milliárd euró.
Az ACS pénteki közleménye szerint a BlackRock tulajdonában lévő Global Infrastructure Partners körülbelül 1 milliárd eurót fizet előre. A fennmaradó összeget mérföldkövek teljesüléséhez kötik, és változó összegű kifizetések formájában teljesítik.
Az új társaságban mindkét fél 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ACS a vegyesvállalatba az 1,7 gigawattnyi adatközponti kapacitás fejlesztéséhez kapcsolódó eszközöket viszi be.
